Nachschlag: Wo der Klimawandel tötet

IFRC via AP/dpa Schon heute kämpfen viele Menschen in Bangladesch wegen der Klimakatastrophe um ihr Überleben (Rettungsaktion in Kurigram, 16.7.2020)

Wer Bangladesch hört, muss an Armut und Ausbeutung in der Textilindustrie denken, zunehmend aber auch an Auswirkungen der globalen Erwärmung. Eine Reportage des Deutschlandfunks zeigt, wie die Fortschritte des asiatischen Landes in Sachen Lebenserwartung, der Senkung der Kindersterblichkeit und der Zahl der Fluttoten durch den Klimawandel zunichte gemacht werden: Der Ertrag von Reisbauern sinkt durch immer salzigeres Grundwasser so stark, dass sie sogar Reis einkaufen müssen. Die Zahl der Hitzetoten steigt seit 30 Jahren kontinuierlich. Krankheiten wie Denguefieber oder Cholera breiten sich bei den steigenden Temperaturen wieder stärker aus. Obwohl all dies ausführlich beleuchtet wird, bleibt der Klimawandel in der Reportage ein erstaunlich isoliertes Phänomen. Die politischen Bedingungen, unter denen die Menschen mit den Umweltproblemen kämpfen, werden ausgeblendet, die weltweite Ungleichverteilung der Belastungen nicht einmal erwähnt. Verpasste Chancen einer sonst hörenswerten Dokumentation. (mp)