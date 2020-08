Eindringlich

Der Publizist Tilman Jens ist am vergangenen Mittwoch im Alter von 65 Jahren nach langer schwerer Krankheit gestorben. Jens wurde 1954 in Tübingen geboren, er arbeitete als Journalist und Buchautor. Gemeinsam mit Heribert Schwan veröffentlichte er 2014 das Buch »Vermächtnis – Die Kohl-Protokolle«. Das Werk führte zu einem langen justischen Streit mit dem Exkanzler. Jens arbeitete regelmäßig für die ARD-Kultursendung »Titel, Thesen Temperamente«. Der Sohn des Literaturwissenschaftlers Walter Jens und der Schriftstellerin Inge Jens setzte sich in zwei seiner Bücher auch mit seinem berühmten, an Demenz erkrankten Vater auseinander. Aufsehen erregte Jens, als er in den 80er Jahren zum Tod des Schriftstellers Uwe Johnson recherchierte und dafür in dessen leerstehende Wohnung eindrang, um an Briefe und Tagebücher zu kommen. (dpa/jW)