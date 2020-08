Die Macht des Schuldners

REUTERS/Agustin Marcarian »Von Rentnern zu stehlen ist ein Sozialverbrechen« – Proteste gegen Sozialkürzungen in Buenos Aires (5.2.2020)

Heute früh um 0.00 Uhr (Ortszeit) sollte laut Angaben von Argentiniens Regierung die allerletzte Frist ablaufen, zu der die Großgläubiger auf ihr Angebot einer umfassenden Umschuldung sowie eines Teilschuldenerlasses eingehen sollten. Vor jW-Redaktionsschluss lag keine Stellungnahme der Gläubiger vor. Ein erneuter Fristaufschub um zwei bis vier Wochen war bereits im Gespräch.

Hauptgegenstand der Verhandlungen ist die Restrukturierung und Reduzierung von Schulden in Höhe von über 55 Milliarden Euro, die das Land am Rio de la Plata vor allem in ausländischen Reserven, davon vorwiegend Dollar, bei ausländischen Gläubigern hat.

Zu den größten Gläubigern gehören unter anderem die Investmentkonzerne Blackrock, Fidelity, Greylock Capital und Ashmore. Die Fondsgesellschaft Blackrock, die Vermögen in Höhe von sieben Billionen US-Dollar verwaltet, ist dabei zum wichtigsten Wortführer der Verhandlungen geworden. Ihr Chef Laurence Fink soll sich mehrmals mit dem argentinischen Finanzminister, Martín Guzmán, getroffen haben, allerdings hat auch dieses wiederholte Tête-à-Tête zu keinem Durchbruch in den seit Monaten feststeckenden Verhandlungen geführt.

Am 20. Juli hatte die Regierung laut Reuters-Meldung einen Gegenvorschlag der Gläubiger auf ihr vorheriges Angebot als an den argentinischen Realitäten vorbeigehend bezeichnet, denn sie unterlägen dabei einem »völligen Unverständnis«, was die Möglichkeiten des Landes anbelange, insbesondere da sich die wirtschaftliche Situation durch den Coronalockdown in den vergangenen Monaten um einiges verschärft habe.

»Auf die Forderungen einiger der Gläubiger einzugehen, hieße die argentinische Gesellschaft noch größerer Pein auszusetzen«, erklärte der die Verhandlungen führende Finanzminister Guzmán gegenüber Reuters. Rentenkürzungen etwa kämen für die Regierung in Buenos Aires jedoch auch weiterhin nicht in Frage. Eine Zahlungsunfähigkeit hieße aber eine noch drastischere Zuspitzung der ohnehin schon dramatischen Versorgungslage. Dann könne die Lebensmittelversorgung von Millionen nicht mehr garantiert werden, hieß es aus Regierungskreisen. Die Kinderarmut übersteige jetzt schon die 50-Prozent-Marke. Mehr als vorgeschlagen an die Gläubiger zu zahlen, hieße Geld von Menschen, die schon jetzt nichts mehr habe an internationale Investoren zu transferieren.

Laut Buenos Aires Times vom 25.7.2020 hat sich in die Debatte auch der ehemalige akademische Mentor des argentinischen Finanzministers, der US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftler Joseph Stiglitz, eingeschaltet und gefordert, die Finanzmärkte sollten ein Herz zeigen. »Wenn nicht jetzt, wann dann?« Mitgefühl ist eine seltene Sache auf den Finanzmärkten, aber die drohende Zahlungsunfähigkeit ist weiterhin Argentiniens wichtigstes Druckmittel, denn auch die Gläubiger haben ein Interesse, dass der Staat wenigstens in der Lage ist, einen Teil seiner Schulden bei ihnen zu begleichen.

Ungewohnte Rückendeckung bekommt Argentinien nach wie vor vom Internationalen Währungsfonds (IWF). Dieser hatte schon im März eine Studie vorgelegt, nach der die argentinische Wirtschaft weitere Einschnitte in den Haushalt für die nächsten Jahre nicht verkraften würde. Der Abschied des IWF vom Dogma der Austerität hatte sich bereits seit einiger Zeit angekündigt, ist in der aktuell verschärften Rezession aber noch deutlicher geworden. Selbst diese Organisation scheint mittlerweile einen Dominoeffekt zu befürchten, wenn die Wirtschaften der ärmeren, insbesondere aber der sogenannten Schwellenländer kollabieren sollten. (Reuters/jW)