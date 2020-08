Mehr Wind machen

Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB Friedliche Koexistenz: Braunkohlekraftwerk und Windenergieanlage (Jänschwalde, 16.1.2019)

Hoch im Norden zieht sich gerade das arktische Meereis so weit wie nie zuvor zu dieser Jahreszeit zurück, berichtete am 27. Juli jüngst das Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven. Gleichzeitig ist ein Drittel Bangladeschs unter Wasser, und auf Spitzbergen wird eines der dortigen Kohlebergwerke vom Tauwasser schmelzender Gletscher geflutet, schrieb kürzlich der Barents Observer.

Alles Warnsignale: Doch hierzulande hat man es mit Klimaschutz und Energiewende nicht so eilig. Bei den Ausschreibungen für neue Windenergieanlagen kamen im Juni und Juli zum wiederholten Male weniger Projekte zum Zuge, als Zuschläge zu vergeben gewesen wären, berichtete die Bundesnetzagentur. Demnach gab es in der Juni-Ausschreibungsrunde für an Land zu errichtende Windkraftanlagen nur für etwas mehr als die Hälfte der möglichen 826 Megawatt (MW) Zuschläge. Im Juli waren es zwei Drittel. Die Anlagen können nun in den nächsten zweieinhalb Jahren errichtet werden und erhalten dann je nach Gebot zwischen 5,9 und 6,2 Cent pro Kilowattstunde ins Netz eingespeisten Strom.

Damit setzt sich fort, was Branchenvertreter seit 2018 beobachten und kritisieren. Durch die Umstellung auf das bürokratische Ausschreibungsverfahren ist der Ausbau der Windenergienutzung an Land stark zurückgegangen. Kamen zwischen 2014 und 2017 jährlich im Durchschnitt netto jeweils zwischen 4.000 und 5.000 Megawatt neuer Anlagenleistung hinzu, waren es, wie der Bundesverband Windenergie (BWE) am vergangenen Donnerstag in seiner Halbjahresbilanz beklagte, in den ersten sechs Monaten 2020 netto nur gut 500 Megawatt.

Das ist ein Rückfall auf die Ausbauzahlen während der Finanzkrise 2008 ff. und nicht nur für die Hersteller, sondern auch für den Umbau der Stromversorgung ein Problem. Die Bundesregierung setzt nämlich mit ihrer Wasserstoffstrategie auf erhöhten Stromverbrauch. Künftig soll Wasserstoff mit Hilfe von Strom per Elek­trolyse hergestellt werden. Bisher wird der in der chemischen Industrie sehr begehrte Grundstoff klimaschädigend aus Erdgas gewonnen. Wenn der Strom aber aus Kohlekraftwerken kommt, wäre zwar der zur Zeit defizitären Braunkohlewirtschaft von RWE und LEAG geholfen, nicht aber dem Klima und den Anwohnern der Tagebaue. Letztere demonstrieren seit zwei Wochen im Rheinland gegen den Abriss einer Straße und die drohende Zerstörung einiger Dörfer am Rande der Grube »Garzweiler 2«. Allein um die Anforderungen des Wasserstoffprogramms zu erfüllen, so der BWE und der Verband der Deutschen Maschinen- und Anlagenhersteller (VDMA) gegenüber der Presse in Berlin, müssten bis 2030 Windkraftanlagen an Land mit einer Leistung von zusammen 5.000 Megawatt zusätzlich errichtet werden.

Außerdem müssten, wenn die Pariser Klimaübereinkunft ernstgenommen werden würde, auch ohne Wasserstoffproduktion statt der 1.500 Megawatt neuer Leistung von Windenergieanlagen, die BWE und VDMA insgesamt für 2020 erwarten, eher 5.000 Megawatt jährlich hinzukommen. Die Koalitionäre in der Hauptstadt indes gehen es weiterhin langsam an. So soll der Anteil der erneuerbaren Energieträger an der Stromversorgung bis 2030 lediglich von derzeit etwas über 50 auf 65 Prozent angehoben werden.

Aber auch danach sieht es im Augenblick nicht aus. Dafür müsste nämlich entweder der Windkraftanlagenausbau auf See forciert, mehr Solarenergie genutzt oder eben der Ausbau der »Windmühlen« an Land beschleunigt werden. Letzteres ist übrigens immer noch die billigste Variante, obwohl sich der Strom aus neuen Solaranlagen in den letzten Jahren dramatisch verbilligt hat. Inzwischen ist er je nach Anlagengröße nur noch knapp ein bis maximal drei Cent pro Kilowattstunde teurer als an Land gewonnener Windstrom.

Je nachdem, auf welche der genannten Technologien der Schwerpunkt gelegt wird, müssten für das unzulängliche 65-Prozent-Ziel jährlich 1.500 bis 3.300 Megawatt Anlagenleistung an Land hinzukommen, hat der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft im vergangenen Jahr vorgerechnet. Im Augenblick steht die Bundesregierung jedoch in allen drei Bereichen auf der Bremse. Nicht einmal eine Lösung für die etwa 15.000 alten Windkraftanlagen mit 16.000 Megawatt Leistung hat sie im Angebot, die in den nächsten fünf Jahren aus der Förderung fallen und noch in diesem Jahrzehnt ersetzt werden müssten. Ohne Teilnahme am komplizierten und langwierigen Ausschreibungsverfahren ist das inzwischen nicht mehr möglich.