»Bei Hardlinerpositionen ist das Land ganz vorne dabei«

Armin Weigel/dpa Flüchtlinge passieren im Schneeschauer die Grenze zu Deutschland (Wegscheid, 21.11.2015)

In Wien fand Ende Juni auf Einladung des österreichischen Innenministers Karl Nehammer von der ÖVP eine Konferenz mit Vertretern von rund 20 Staaten zur europäischen Migrationspolitik statt. Wie bewerten Sie die in der »Wiener Erklärung« festgehaltenen Vereinbarungen?

Das Ganze war vor allem eine Inszenierung. Es wurde beschlossen, eine neue Plattform zu schaffen, um in Zukunft schneller auf Entwicklungen in der Migration reagieren zu können. Jetzt fragt man sich, ob man ein weiteres Gremium braucht und ob die bestehenden nicht schon ausreichend wären.

Die Diskussionen über die gemeinsame EU-Flüchtlingspolitik sind bis dahin durch die Coronakrise ins Stocken geraten. Was war die Ausgangslage für die neuen Ideen?

Zur gemeinsamen europäischen Asylpolitik liegen noch immer sehr problematische Vorschläge auf dem Tisch. So will man einerseits an den europäischen Außengrenzen eine Vorprüfung, ob jemand überhaupt ein Asylverfahren bekommt. Andererseits will man unterbinden, dass Menschen von einem EU-Land ins nächste weiterziehen. Beides sind genau die falschen Instrumente.

Aktuell ist es so: Falls man nicht in das ursprünglich zuständige Land überstellt werden kann, geht die Zuständigkeit für das Asylverfahren über. Das soll künftig nicht mehr passieren. Die Menschen würden aber trotzdem dorthin gehen, wo vielleicht ihre Familienangehörigen sind. Das würde dazu führen, dass ganz viele in die Illegalität gedrängt werden. Sie hätten dann keinen Anspruch auf Sozialleistungen oder ein Asylverfahren.

Was spricht gegen solche Vorprüfungen?

Man sieht auf den griechischen Inseln, dass sie nicht funktionieren, weil sie die jeweiligen Länder völlig überfordern. Die Verfahren dauern nicht Tage, sondern Monate, manchmal Jahre. Die Betroffenen hängen aktuell unter völlig unmenschlichen Bedingungen fest. Und die vorliegenden Vorschläge sollen das sogar noch verschärfen. Man würde die Menschen an der Außengrenze so lange in Haft nehmen, bis klar ist, welches Land sie aufnimmt. Würde die Vorprüfung ergeben, dass sie keinen Anspruch auf ein Asylverfahren in Europa haben, weil es ein sicheres außereuropäisches Land gibt, würde man versuchen sie gleich dorthin abzuschieben. Wenn das kommt, werden wir riesige Haftzentren sehen.

Was ist die Linie der österreichischen Politik?

Oft wissen wir das gar nicht genau, weil die österreichischen Vorschläge nicht öffentlich gemacht werden. Unter dem ehemaligen FPÖ-Innenminister Herbert Kickl gab es den Vorschlag, dass in der EU überhaupt keine Asylanträge mehr gestellt werden dürfen, was gegen das Völkerrecht verstoßen würde und somit nicht umsetzbar ist. Lager außerhalb Europas, wo man Asylanträge stellt, setzen eine gemeinsame EU-Asylbehörde voraus, die wir nicht haben.

Bisher weigert sich Österreich, auch nur ein Kind aus den grausigen Lagern – wie Moria oder den Folterlagern in Libyen – aufzunehmen. Man ist also bei den Hardlinerpositionen immer ganz vorne mit dabei. Letztendlich wird das aber in Österreich nicht kommuniziert. Wir erfahren die österreichischen Positionen im Konkreten oft nur von unseren europäischen Kolleginnen und Kollegen.

Welche Forderungen richten Sie an die europäische Flüchtlingspolitik?

Man muss Menschen so rasch wie möglich auf Länder verteilen. Sie sollen dabei auswählen können. Und wir brauchen ein solidarisches Aufnahmesystem, das neben physischer Verteilung von Menschen auch die Form finanzieller Umverteilung haben kann. Man muss zu einer gemeinsamen Aufnahmepolitik zurückfinden und wieder geltendes EU-Recht umsetzen, was derzeit nicht passiert. Wenn in Kroatien Menschen über die bosnische Grenze geprügelt oder im griechischen Meer Menschen auf Flößen ausgesetzt werden … Darüber sollen die europäischen Innenminister bei ihren Konferenzen sprechen: Wie solche illegale Pushbacks abgestellt werden können.