Keine Einigung in Sicht

Yirga Mengistu/Adwa Pictures Plc/dpa Der künftig größte Staudamm Afrikas: Die Grand-Ethiopian-Renaissance-Talsperre (20.7.2020)

Nach dem ersten virtuellen Krisendialog am 21. Juli hat die Afrikanische Union (AU) am Montag eine weitere Vermittlungsrunde zwischen Ägypten, Äthiopien und Sudan im Staudammstreit organisiert: Äthiopien will mit der Grand-Ethio­pian-Renaissance-Talsperre am Nil das größte Wasserkraftwerk Afrikas bauen. Die unteren Anrainerstaaten Sudan und Ägypten fürchten jedoch um ihre Wasserversorgung und sind gegen das Projekt.

Nach ihrem letzten Treffen verkündeten Addis Abeba und Kairo zwar, wichtige Einigungen erzielt zu haben. Allerdings bleiben einige Fragen ungelöst: Ägypten wollte nicht, dass das Füllen des Staudamms ohne ein verbindliches Abkommen beginnt und verlangt, dass es bis dahin gestoppt wird. Zudem soll dieser Prozess auf eine Dekade ausgelegt sein. Äthiopien hingegen erklärte, man habe bereits mit dem Füllen begonnen und dieses soll in fünf bis sieben Jahren abgeschlossen sein, schrieb das Onlineportal Al-Monitor am 24. Juli.

Der Ursprung der Streitigkeiten um die Wasserverteilung des Nils reicht bis in die Kolonialzeit zurück: Großbritannien, Italien und Frankreich haben seit 1891 mehrere Abkommen bezüglich der Ressource in Ostafrika geschlossen. Der folgenreichste war der Vertrag von 1929, welcher Londons Exkolonie Ägypten bevorzugte. Aber auch der Sudan, der unter einem Kondominium zwischen Ägypten und Britannien stand, profitierte durch das Abkommen und handelte nach seiner Unabhängigkeit 1959 weitere Zugeständnisse aus.

Seitdem bekommen Ägypten und der Sudan 66 bzw. 22 Prozent des Nilwassers. Die restlichen acht Anrainerstaaten – inklusive Äthiopien als Quellursprungsland des Blauen Nil – erhalten im Vergleich deutlich weniger, schrieb das Onlineportal The Conversation am vergangenen Donnerstag. Der Staudamm, mit dessen Hilfe Addis Abeba zum Stromexporteur aufsteigen möchte, ist bereits seit 1970 in Planung. Damals drohte der ägyptische Präsident Anwar Al-Sadat noch mit Krieg, und der Bau wurde nicht zu Ende gebracht. 2011 beschloss Äthiopien, das Projekt wieder neu zu beleben.

Stimmen aus Kairo werfen deshalb dem ostafrikanischen Land vor, Vorteile aus dem innerägyptischen Chaos nach dem »Arabischen Frühling« ziehen zu wollen. Das Land ist abhängig von der Wasserzufuhr des Nils: Eine Reduzierung hätte Konsequenzen für die Versorgung der Bevölkerung und die Bewässerung von Ländereien. Zusätzlich zu den diplomatischen Verhandlungen hat Kairo deshalb damit begonnen, Addis Abeba politisch unter Druck zu setzen.

Die ugandische Wochenzeitung Busiweek berichtete am 22. Juli, Kairo plane, in Somaliland – in unmittelbarer Nachbarschaft zu Äthiopien – eine Militärbasis zu errichten. Die Region wurde 1960 unabhängig von Großbritannien und schloss sich kurz danach dem Staat Somalia an. Seit 1991 bemüht sie sich jedoch wieder, unabhängig zu werden. Der stellvertretende Außenminister Somalilands, Liban Youssouf Osman, erklärte bereits am 18. Juli gegenüber Daily News Egypt: »Ägypten kann eine wichtige Rolle bei unserer internationalen Anerkennung spielen, da es ein wichtiges Land in Afrika und der arabischen Welt ist (…).«

Äthiopiens Außenministerium warnte vergangene Woche vor einem solchen Schritt. Wie die ugandische Wochenzeitung Busiweek am Donnerstag berichtete, habe Äthiopien einen eigenen Botschafter nach Somaliland geschickt, was eine offizielle Anerkennung bedeutet.

Doch auch Eritrea wird von Kairo als Druckmittel genutzt. Asmara hatte sich 1991 von Addis Abeba freigekämpft – beide Staaten haben seitdem Grenzstreitigkeiten. Zwar wurde im Juli 2018 ein Friedensvertrag unterzeichnet – Eritrea warf Äthiopien am 11. Juli jedoch vor, seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen zu sein und Soldaten nicht aus dem Land abgezogen zu haben. Kurz zuvor, am 6. und 7. Juli, war der eritreische Präsident in Ägypten gewesen. Das Schachspiel in Ostafrika geht weiter.