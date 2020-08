Ermittlungen nach Gewalt in Wohnkomplex

Göttingen. Nach Ausschreitungen Ende Juni an einem Wohnkomplex in Göttingen, der wegen vieler Coronafälle unter Quarantäne stand (siehe jW vom 29.7.), wird derzeit gegen 36 Tatverdächtige ermittelt. Das teilte die Polizei am Montag mit. Am 20. und 21. Juni seien Einsatzkräfte unter anderem mit Flaschen, Steinen, Stangen, Haushaltsgegenständen und Pyrotechnik beworfen worden. Elf Beamte seien dabei nach Polizeiangaben verletzt worden. Die Stadt hatte den Gebäudekomplex wegen einer Häufung von Coronainfektionen für acht Tage unter Quarantäne gestellt. Rund 120 der mehr als 600 Bewohner hatten sich in der Zeit nachweislich mit dem Virus infiziert. (dpa/jW)