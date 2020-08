Bahn soll Maskenpflicht durchsetzen

Berlin. Die Bundesregierung sieht die Bahn beim Durchsetzen der Maskenpflicht in Fernzügen in der Verantwortung. »Die DB muss sicherstellen, dass die Maßnahmen greifen und konsequent umgesetzt werden«, teilte das Bundesverkehrsministerium am Montag mit. Das Ministerium habe in einem Schreiben an das Unternehmen gefordert, dass die Bahn »strikt auf die Einhaltung der Maskenpflicht achtet«. Die DB habe zugesagt, dass Reisende, die auf Aufforderung keinen Mund-Nase-Schutz anlegen, von der Beförderung ausgeschlossen werden. Das sei nach der geltenden Eisenbahn-Verkehrsordnung möglich. (dpa/jW)