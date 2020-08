Auto von Grünen-Politikerin attackiert

Cottbus. Mutmaßlich rechte Täter haben das Auto einer Kommunalpolitikerin in Cottbus attackiert. Die Scheiben an ihrem Auto seien in der Nacht eingeschlagen und alle Reifen zerstochen worden, schrieb Barbara Domke (Bündnis 90/Die Grünen) in der Nacht zum Montag auf Twitter. Auf Fotos war das demolierte Auto zu sehen. Die Polizei bestätigte, dass eine entsprechende Tat noch vor Mitternacht gemeldet wurde. Der Staatsschutz ermittelt. Polizisten hätten angegeben, so etwas »seit den 90er Jahren« nicht mehr erlebt zu haben, schrieb Domke, die in Cottbus in der Stadtverordnetenversammlung sitzt, weiter. Rechte Strukturen hätten sich in Cottbus in den letzten Jahren verfestigt, so Domke. (AFP/jW)