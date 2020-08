Rüstungsexporte trotz Stopps

Christian Mang/Reuters Demonstration gegen die türkische Invasion in Nordsyrien (Berlin, 2.11.2019)

Auch nach Beginn des völkerrechtswidrigen Angriffskriegs der Türkei gegen die überwiegend von Kurden bewohnten Gebiete im Norden Syriens hat die Bundesregierung an den NATO-Partner Rüstungslieferungen in zweistelliger Millionenhöhe genehmigt. Seit dem Start der Militäroffensive am 9. Oktober 2019 bis zum Stichtag 22. Juli 2020 gab Berlin die Erlaubnis für Lieferungen an Ankara im Wert von circa 25,9 Millionen Euro, darunter waren nach Regierungsangaben keine Kriegswaffen. Das geht aus der Antwort des Bundeswirtschaftsministeriums vom 28. Juli auf eine Anfrage der Bundestagsabgeordneten Sevim Dagdelen (Die Linke) hervor, die jW am Montag vorlag.

Welche Militärtechnik konkret für den Export genehmigt wurde, teilt die Bundesregierung nicht mit. Aus der aktuellen Antwort von Ulrich Nußbaum, Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, geht lediglich hervor, in welche Güterkategorie nach Ausfuhrliste der Außenwirtschaftsverordnung die genehmigten Rüstungsexporte fallen. So wurden im genannten Zeitraum unter anderem Ausfuhren von militärischer Luftfahrttechnik (Position A0010) im Wert von 15 Millionen Euro, Technik für Kriegsschiffe (Position A0009) im Wert von 5,8 Millionen Euro und optische Militärtechnik (Position A0015) im Wert von 3,2 Millionen Euro genehmigt.

Infolge des Einmarschs türkischer Truppen in Nordsyrien hatte die Bundesregierung einen teilweisen Rüstungsexportstopp gegen die Türkei verhängt, der allerdings nur für Waffen und andere militärische Geräte gilt, die in Syrien eingesetzt werden können. Damit jedoch täusche die Bundesregierung die Öffentlichkeit, kritisierte Dagdelen in einer Mitteilung vom Montag. Ihre Partei fordert einen kompletten Rüstungsexportstopp für die Türkei, so die abrüstungspolitische Sprecherin und Obfrau im Auswärtigen Ausschuss. »Die Bundesregierung hat allein im ersten Halbjahr 2020 Genehmigungen für 15 Millionen Euro erteilt, die nach Lieferung für weitere völkerrechtswidrige Militäreinsätze in Syrien und im Norden Iraks nutzbar gemacht werden könnten.« Die Ausfuhrgenehmigungen für maritime Militärtechnik seien laut Dagdelen »vor dem Hintergrund der Eskalation durch die Türkei« im Mittelmeer vor Libyen sowie gegen die EU-Mitglieder Zypern und Griechenland »schlichtweg skandalös und unverantwortlich«. (dpa/jW)