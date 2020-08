Wirecard: Ermittlungen nun auch gegen EY

Berlin. Im Wirecard-Skandal ermittelt die Aufsicht über Wirtschaftsprüfungsunternehmen gegen die EY-Gesellschaft. Das Bundeswirtschaftsministerium bestätigte am Montag einen entsprechenden Bericht des Handelsblatts. Die Abschlussprüferaufsichtsstelle (Apas) habe den gesetzlich festgelegten Auftrag, die Einhaltung berufsrechtlicher Pflichten von Abschlussprüfern bei Unternehmen von öffentlichem Interesse zu kontrollieren, so das Ministerium. Im Fall Wirecard habe sie bereits im Oktober 2019 ein Vorermittlungsverfahren eingeleitet. Laut Handelsblatt untersucht die Apas sämtliche Jahres- und Konzernabschlussprüfungen ab dem Jahr 2015 durch EY bei Wirecard. EY wird heftig kritisiert, weil die Wirtschaftsprüfer Wirecard jahrelang eine korrekte Bilanz bescheinigten. Die Staatsanwaltschaft München ermittelt gegen Wirecard und geht in dem Fall von gewerbsmäßigem Bandenbetrug aus.

