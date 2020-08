Von Pink Floyd bis Madonna

Nach langer Krankheit ist der britische Regisseur Alan Parker am Freitag mit 76 Jahren gestorben. Der Filmemacher, der am 14. Februar 1944 in London geboren wurde, wurde mit Klassikern wie »Fame«, »Midnight Express«, »Die Commitments«, »Mississippi Burning« und »Bugsy Malone« weltberühmt. 1981 führte er Regie beim Pink-Floyd-Film »The Wall«. 1996 verfilmte er das Musical »Evita« mit Madonna in der Hauptrolle. Insgesamt gewannen seine Filme zehn Golden Globes und zehn Oscars. (AFP/dpa/jW)