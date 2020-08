Nachfrage bei »Tafeln« steigt

Berlin/Potsdam. Die Betreiber der »Tafeln« in Deutschland nehmen in der Coronakrise »eine neue Hilfsbedürftigkeit in der Bevölkerung« wahr. In den kommenden Wochen und Monaten rechne man mit deutlich mehr Kunden, zitierte dpa am Sonnabend den Vorsitzenden der »Tafel Deutschland«, Jochen Brühl.

Für den notwendigen Ausbau der Logistik forderte er Hilfe vom Bund. Auch die Tafeln hatten während der Pandemie ihr Angebot reduzieren müssen. »Aktuell erreichen wir nicht alle Menschen, die unsere Hilfe benötigen«, sagte Brühl. (dpa/jW)