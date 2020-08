Erfurt: Verletzte bei rassistischer Attacke

Erfurt. Drei Männer aus Guinea sind in Erfurt Opfer eines rassistisch motivierten Angriffs geworden. Zwei von ihren wurden in der Nacht zum Sonnabend verletzt, darunter ein 21jähriger schwer. Sein Zustand soll zeitweise kritisch gewesen sein. Die Polizei sprach von einem »fremdenfeindlichen Übergriff«. Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD) schrieb auf Twitter: »Ich bin schockiert! Erneut rechtsextreme Gewalt in Erfurt. Bin in Gedanken bei den Opfern.« Der Vorfall vor einem bekannten Treffpunkt der rechten Szene zeige deren steigende Gewaltbereitschaft. Zwölf mutmaßliche Täter, die die Polizei vorläufig fest- und zeitweise in Gewahrsam genommen hatte, wurden wieder auf freien Fuß gesetzt. Haftbefehle seien nicht beantragt worden, sagte der Sprecher der Staatsanwaltschaft Erfurt am Sonntag laut der Deutschen Presseagentur. (dpa/jW)