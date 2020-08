VW-Konzern wechselt Skoda-Chef aus

Wolfsburg/Mlada Boleslav. Beim tschechischen Autohersteller Skoda soll offenbar der Chefwechsel vollzogen werden. Die VW-Tochter soll nach dem Willen des Mutterkonzerns künftig von Thomas Schäfer gelenkt werden. Der Manager solle an diesem Montag zum neuen Skoda-Vorstandschef gewählt werden, berichtete das Branchenblatt Automobilwoche am Sonntag.

Schäfer folgt auf Bernhard Maier, der das Spitzenamt bei der Marke nach knapp fünf Jahren am 31. Juli abgegeben hatte. Berichten zufolge sei er der Konzernleitung »nicht aggressiv genug« gewesen. Ein Unternehmenssprecher in Wolfsburg wollte den Bericht am Sonntag auf dpa-Anfrage nicht kommentieren. (dpa/jW)