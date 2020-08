Weniger Kerosin, Diesel und Benzin produziert

Berlin. Die Raffinerien in Deutschland mussten ihre Produktion im ersten Halbjahr wegen der Coronapandemie stark umstellen. Die Herstellung von Kerosin ging deutlich zurück, in den Monaten April bis Juni jeweils um mehr als zwei Drittel, teilte der Mineralölwirtschaftsverband (MWV) in Berlin laut dpa-Meldung vom Sonntag mit. Da der Flugverkehr weitgehend zum Erliegen kam, wurde der Kraftstoff kaum nachgefragt. Die Raffinerien stellten ab März auch deutlich weniger Benzin und Diesel her. Die Heizölproduktion der Raffinerien erhöhte sich dagegen aufgrund niedriger Preise im April um 47 Prozent und im Mai um 91 Prozent gegenüber dem jeweiligen Vorjahresmonat. (dpa/jW)