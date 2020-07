Kreuzworträtsel

Unter den Einsenderinnen und Einsendern des richtigen Lö­sungs­worts bis Mittwoch, 5. August, an junge Welt, Torstraße 6, 10119 Berlin, oder per E-Mail an ­­redaktion@jungewelt.de verlosen wir zweimal das Buch: »Zeit im Rahmen – Porträts. Fotografien von Peter Ziesche«, erschienen im Verlag Wiljo Heinen.

Das Buch: »Eine ehrenwerte Familie. Die Microphone Mafia – mehr als nur Musik« von Kutlu Yurtseven und Rossi Pennino, erschienen im Verlag Papyrossa, haben gewonnen: Margareta Steinrücke aus Bremen und Siegfried Walla aus Dresden.