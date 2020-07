Nachschlag: Gut für kalte Wut

Michael Kappeler/dpa Schon vergessen? Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) und Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) wollen dem Verfassungsschutz »Staatstrojaner« erlauben (Berlin, 30.10.2019)

In Fleischfabriken werden Beschäftigte menschenunwürdig ausgebeutet? Die Bundesregierung will Geheimdiensten erlauben, alles und jeden unkontrolliert überwachen zu können? Der Neuigkeitswert hält sich in Grenzen. So taugt die Themenauswahl der Sendung des ARD-Politmagazins »Monitor« vom Donnerstag abend vor allem dazu, die kalte Wut auf den Tönnieskonzern sowie Innenminister Horst Seehofer (CSU) und Justizministerin Christine Lambrecht (SPD) aufrechtzuerhalten. In Berlin einigten sich die Minister offenbar darauf, dass der Verfassungsschutz künftig – wie schon das Bundeskriminalamt – Spionagesoftware gegen die Bevölkerung einsetzen dürfen soll.

Darüber hatte die Redaktion von ­Netzpolitik.org allerdings bereits am 4. Juni exklusiv und diese Zeitung wenig später ebenfalls berichtet. Der Staat soll noch effektiver mitlesen können (siehe jW vom 8. Juni) und der Verfassungsschutz sogenannte Staatstrojaner einsetzen dürfen. Leider wenig neues … (mb)