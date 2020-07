KLM will bis zu 5.000 Jobs vernichten

Amsterdam. Wegen des Einbruchs in der Coronakrise setzt die Fluggesellschaft Air France-KLM bei ihrem niederländischen Ableger KLM auf einen drastischen Jobkahlschlag. Die Erholung des Flugverkehrs sei mit vielen Unsicherheiten verbunden und werde lange dauern, teilte KLM am Freitag in Amsterdam mit.

Das Unternehmen sei gezwungen, seine Struktur und Größe in den kommenden Jahren radikal zu verändern. Im Laufe des Jahres 2021 müsse deshalb die Zahl der Vollzeitstellen in der KLM-Gruppe um 4.500 bis 5.000 auf dann noch 28.000 sinken, hieß es in der Mitteilung. (dpa/jW)