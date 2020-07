Dortmund/Mailand. Fußballbundesligist Borussia Dortmund muss weiter auf Kapitän Marco Reus verzichten. Der 31jährige hat Probleme mit einer Sehnenentzündung an der bereits zuvor verletzten Adduktorenmuskulatur und fällt laut BVB-Angaben »auf unbestimmte Zeit aus«. Blendend geht es dagegen Altmeister Zlatan Ibrahimovic (38) vom italienischen Topklub AC Mailand. So gut, dass er offenbar vor einer Vertragsverlängerung steht. »Ich wärme mich gerade erst auf«, sagte er Reportern nach seinem Doppelpack gegen Sampdoria Genua (4:1) am Dienstag. (sid/jW)