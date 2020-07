New York. Die Erste der Tennisweltrangliste, Ashleigh Barty aus Australien, hat ihren Start bei den am 31. August beginnenden US Open in New York wegen der Coronapandemie abgesagt. Sie fühle sich nicht wohl, sich und ihr Team dem Risiko auszusetzen, sagte die French-Open-Siegerin von 2019. Barty ist die bislang prominenteste Spielerin, die wegen der Pandemie auf die Teilnahme verzichtet. Ob die US Open trotz der prekären Lage in dem von der Seuche hart getroffenen Land wie geplant stattfinden, soll sich in den kommenden Tagen entscheiden. (sid/jW)