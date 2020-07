Covid-Zentrum auf Lesbos schließt

Athen. Die Hilfsorganisation Ärzte ohne Grenzen hat am Donnerstag gegen einen Beschluss der griechischen Kommunalbehörden auf der Insel Lesbos protestiert, die Schließung ihres Covid-19-Isolationszentrums neben dem Lager von Moria mit Sanktionen zu erzwingen. Wegen angeblicher Verstöße gegen die Stadtplanungsverordnung waren zuvor Geldstrafen verhängt worden. Wie es aus Kreisen der Regierung in Athen hieß, will das Migrationsministerium die Situation um das Lager von Moria selbst in den Griff bekommen. Deswegen soll bis 20. August ein von Griechenland betriebenes neues Gesundheitszentrum für Covid-19-Verdachtsfälle vor dem Eingang des Moria-Camps eröffnet werden. (dpa/jW)