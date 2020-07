England: Selbstisolation bei Corona verlängert

London. Mit Blick auf eine zweite drohende Coronaviruswelle hat England die Quarantänemaßnahmen verschärft. Wer positiv auf den Erreger getestet wurde oder typische Symptome wie hohes Fieber oder Geruchs- und Geschmacksverlust hat, muss künftig mindestens zehn Tage in Selbstisolation. Bisher waren mindestens sieben Tage vorgesehen. Es sei nicht auszuschließen, dass Infizierte auch noch nach einer Woche den Erreger verbreiten könnten, begründete der britische Gesundheitsminister Matt Hancock den Schritt am Donnerstag in London. Großbritannien ist das am schlimmsten von der Pandemie betroffene Land in Europa. (dpa/jW)