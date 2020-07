Bedrohte Existenzen

imago images/ZUMA Wire Den Job verlieren und nur noch eine statistische Agenturnummer sein, das kann zu Depressionen führen (München, 15.4.2020)

Die Wirtschaftskrise bedroht die Existenz vieler Lohnabhängiger. Im Juli hatte die Bundesagentur für Arbeit (BA) erneut mehr Erwerbslose erfasst als im Vormonat. Einen Rückgang verzeichnete die Behörde bei der Nachfrage nach Arbeitskräften. »Der Arbeitsmarkt steht wegen der Coronapandemie nach wie vor unter Druck«, kommentierte Daniel Terzenbach, Vorstand der Regionen der Bundesagentur für Arbeit (BA), die am Donnerstag auf der Pressekonferenz seiner Behörde in Nürnberg vorgestellten Zahlen. Allerdings sieht er schon wieder »die deutsche Wirtschaft auf Erholungskurs«.

Insgesamt stieg die nach BA-Definition bezifferte Erwerbslosenquote von 6,2 Prozent im Juni auf 6,3 Prozent im Juli. Zuletzt zählte die BA 2,91 Millionen Betroffene, das waren 635.000 Menschen (28 Prozent) mehr als vor einem Jahr. Einen gesetzlichen Anspruch auf die Versicherungsleistung Arbeitslosengeld I hatten zuletzt 1,15 Millionen Erwerbslose – 55 Prozent mehr als im Juli 2019.

Allerdings unterhält die BA eine weitere Statistik unter dem Titel »Unterbeschäftigung«. Dazu zählen Menschen, die amtlich verordnete Maßnahmen absolvieren, kurzfristig erkrankt sind, Kinder oder pflegebedürftige Angehörige betreuen sowie über 58jährige, die als schwer vermittelbar gelten. Sie verfügen über kein Erwerbseinkommen, sind bedürftig und damit eigentlich ebenfalls beschäftigungslos. Ihre Zahl stieg binnen eines Jahres um fast 15 Prozent auf 3,67 Millionen, wie die Behörde informierte.

Die »Unterbeschäftigten« befinden sich in der Regel im Hartz-IV-System. In betroffenen Haushalten (auf amtsdeutsch: Bedarfsgemeinschaften) lebten laut BA zuletzt fast sechs Millionen Personen, vier Prozent mehr als vor einem Jahr. Darunter befanden sich 4,08 Millionen erwerbsfähige 15- bis 64jährige, 1,6 Millionen Kinder mit und 256.000 Kinder ohne Leistungsanspruch. Letzteres betrifft meist den Nachwuchs von Alleinerziehenden, die Unterhalt vom anderen Elternteil oder vom Staat erhalten. Dies und das Kindergeld übersteigt die Sozialbezüge und wird komplett angerechnet. Mehr noch: Der Mehrbetrag wird sogar zusätzlich vom Leistungsanspruch des betreuenden Elternteils abgezogen.

Eingebrochen ist laut BA auch die Nachfrage nach Arbeitskräften. Die Behörde meldete zuletzt 573.000 offene Stellen, knapp 30 Prozent weniger als im Juli 2019. Angaben dazu, ob es sich um Vollzeit-, Teilzeit oder Minijobs oder gar freiberufliche Tätigkeiten handelte, machte sie aber nicht. Zudem meldeten Unternehmen demnach 500.000 Ausbildungsplätze zwischen Oktober 2019 und Juli 2020 – acht Prozent weniger als im gleichen Zeitraum davor. Auffällig weniger Stellen gibt es der BA zufolge diesmal in Elektro- und Metallberufen, im Friseurhandwerk, in Hotels und im gastronomischen Bereich. Aber auch angehende Kaufleute und Informatiker würden weniger gesucht.

Die Erwerbslosigkeit wächst in Coronazeiten und Wirtschaftskrise nicht nur hierzulande. Das europäische Statistikamt Eurostat meldete am Donnerstag einen Anstieg in Europa von rund sieben auf acht Prozent. Die Jugendarbeitslosigkeit bezifferte die Behörde sogar mit knapp 18 Prozent. Allerdings handelt es sich dabei um Schätzungen, die sich zudem an der ILO-Definition orientieren. Danach gilt jemand nicht mehr als ohne Job, wenn er zum Beispiel nur eine Stunde pro Woche lohnabhängig beschäftigt ist.

Die Linke im Bundestag warnte am Donnerstag vor einem Einbruch der Binnennachfrage. »Wer kein Geld hat, kann auch keins ausgeben«, mahnte deren Abgeordnete Sabine Zimmermann. Dies verschärfe die Krise. Sie forderte erneut einen Mindestlohn von zwölf Euro und mehr Sicherheit für Beschäftigte.