KSK: 2. Kompanie aufgelöst

Berlin/Calw. Die 2. Kompanie des Kommandos Spezialkräfte der Bundeswehr ist am Donnerstag als Reaktion auf neonazistische Vorfälle aufgelöst worden. Der von Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) vor vier Wochen angekündigte Schritt sei mit einem Auflösungsappell in der KSK-Kaserne im baden-württembergischen Calw förmlich vollzogen worden, sagte ein Ministeriumssprecher auf Anfrage in Berlin. Einige der Soldaten der Kompanie bleiben im KSK, andere werden an andere Standorte versetzt. Die 2. Kompanie ist eine von insgesamt vier Einheiten beim KSK, die für Spezialoperationen ausgebildet sind. Angaben zu deren Stärke machte das Verteidigungsministerium nicht. (dpa/jW)