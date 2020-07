Corona schrumpft BIP

Arne Dedert/dpa Sehe ich richtig? Aktienhändler in Frankfurt am Main (9.3.2020)

Die deutsche Wirtschaftsleistung ist im zweiten Quartal des laufenden Jahres so deutlich eingebrochen wie seit 1945 nicht mehr. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) ging von April bis Juni um 10,1 Prozent im Vergleich zum Vorquartal zurück, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Der Einbruch fällt damit noch deutlich stärker aus als während der Finanzkrise und Rezession in den Jahren 2007 bis 2009. Damals schrumpfte das BIP im ersten Quartal 2009 um 4,7 Prozent. Die Statistiker verzeichneten auch im Vorjahresvergleich einen deutlichen Absturz: Das BIP war im zweiten Quartal dieses Jahres preisbereinigt um 11,7 Prozent niedriger als ein Jahr zuvor.

Die Exporte und Importe von Waren und Dienstleistungen gingen im zweiten Quartal stark zurück. Auch die privaten Konsumausgaben und die Investitionen in Ausrüstungen brachen laut Statistik ein. Der Staat erhöhte dagegen seine Konsumausgaben während der Krise.

Trotz dieser Zahlen zeigte sich unter anderem das Institut für Makroökonomie und Konjunkturforschung (IMK) der Hans-Böckler-Stiftung vorsichtig optimistisch. IMK-Direktor Sebastian Dullien rechnet nach eigenen Angaben bereits im laufenden dritten Quartal mit einem Anstieg des Bruttoinlandsprodukts, wie ihn die deutsche Wirtschaft seit den 70er Jahren nicht erlebt habe. Allerdings dürfe die »absehbare Erholung nicht darüber hinwegtäuschen, dass es noch länger dauern wird, bis sich die deutsche Wirtschaft von dem Coronaschock erholt«.

Derweil meldete am Donnerstag die Deutsche Bahn einen drastischen Umsatz- und Gewinnrückgang. Die Bahn stürzte laut Konzernchef Richard Lutz »in die schlimmste finanzielle Krise seit ihrem Bestehen«. Im ersten Halbjahr verbuchte der Konzern 3,7 Milliarden Euro Nettoverlust. Demnach ging der Umsatz um knapp zwölf Prozent auf 19,4 Milliarden Euro zurück. Die Verkehrsleistung der Bahn im Personentransport schrumpfte im ersten Halbjahr dieses Jahres um über 40 Prozent. Der Schienengüterverkehr legte beim Transport von Lebensmitteln und Pandemieartikeln zwar zu, ging aufgrund des Einbruchs bei zahlreichen Schlüsselindustrien aber insgesamt um 13 Prozent zurück. (AFP/jW)