Big Four im Kreuzverhör

Leah Millis / REUTERS Keiner Schuld bewusst: Facebook-CEO Mark Zuckerberg vor früherer Kongressanhörung 2018 in Washington

Die Chefs der vier großen US-Internet- und Technologieriesen Apple Inc., Amazon.com Inc., Facebook Inc. und Google LLC mussten sich am gestrigen Mittwoch (nach jW-Redaktionsschluss) Fragen von Abgeordneten im US-Kongress stellen. Bei der Anhörung von Jeffrey Bezos, Timothy Cook, Mark Zuckerberg und Sundar Pichai im Justizausschuss des Repräsentantenhauses stand die Marktmacht der Konzerne im Mittelpunkt. Die mächtigen Vier waren per Videokonferenz zugeschaltet.

Die billionenschweren Konzerne sind verschiedenen Vorwürfen wegen »unfairen Wettbewerbs« ausgesetzt – übersetzt: Sie lassen der Konkurrenz kaum Luft zum Atmen. Die Abgeordneten gehen diesen Anschuldigungen seit gut einem Jahr nach. So dürfte Apple-Chef Cook zu den Konditionen für App-Entwickler auf der Downloadplattform für I-Phone-Anwendungen befragt worden sein. Anbieter wie der schwedische Marktführer beim Musikstreaming, Spotify, kritisieren als unfair, dass sie bei Verkäufen dort 15 bis 30 Prozent der Erlöse an Apple abgeben müssen.

Facebook-Boss Zuckerberg ist in der Vergangenheit mehrfach im Kongress befragt worden. Dem Onlinenetzwerk wird unter anderem vorgeworfen, durch Übernahmen von Diensten wie Instagram und Whats-App zu dominant im Social-Media-Geschäft geworden zu sein. Im Fall von Google dürfte sich Spitzenmanager Pichai, der auch an der Spitze des Mutterkonzerns Alphabet Inc. steht, Fragen zur Marktmacht im Suchmaschinengeschäft und bei Onlinewerbung gestellt haben müssen.

Gegen Amazon, den mächtigsten Einzelhändler der Welt, wird unter anderem der Vorwurf erhoben, der Konzern nutze Daten anderer Händler, die auf seiner Plattform verkaufen, um diese dann in lukrativen Bereichen aus dem Geschäft zu drängen. Oligarch Bezos ist den Republikanern im Repräsentantenhaus aber auch zusätzlich suspekt, weil er als Besitzer der Washington Post auch erhebliche Meinungsmacht besitzt – mit der er sich ziemlich offen auch gegen US-Präsident Donald Trump und dessen Parteigänger stellt.

Der Ausschuss hatte in der Nacht zum Mittwoch die Stellungnahmen der vier Konzernchefs veröffentlicht, die sie vor Beginn der Fragerunde abgeben wollten. In den Texten zeichnen sich einige gemeinsame Verteidigungslinien ab. So betonen die Manager, dass es sich bei ihren Multis um durch und durch (US-)amerikanische Unternehmen handele. Außerdem wiesen sie darauf hin, dass es in ihren Märkten starke Konkurrenten gebe und ihr künftiger Erfolg alles andere als sicher sei. Ohnehin genießen sie als »nationale« US-Champions die nahezu uneingeschränkte Unterstützung Washingtons. So drohte die Trump-Regierung beispielsweise anderen Staaten unverblümt Sanktionen an, die wie Frankreich die Giganten stärker besteuern wollen.

Die leitenden Herrschaften der Konzerne wissen das sehr wohl: »Apple ist ein einzigartig amerikanisches Unternehmen, dessen Erfolg nur in diesem Land möglich ist«, heißt es beispielsweise in der Stellungnahme von Cook. (dpa/jW)