Öffentliche Verurteilung der illegalen Verschiebung der Parlamentswahlen in Bolivien

Die »Coordinadora Masista in Europa« verurteilte am Montag die illegale Verschiebung der Parlamentswahlen in Bolivien:

Die Staatsbürger Boliviens, die sich in der »Coordinadora Masista in Europa« (Koordination der Anhänger der MAS in Europa) zusammengeschlossen haben, wenden sich an die nationale und internationale Öffentlichkeit, um das verwerfliche Manöver der gegenwärtigen De-facto-Regierung anzuprangern, das darin besteht, den Termin für die Parlamentswahlen in Bolivien erneut zu verschieben und den Ausnahmezustand auszurufen. Wir fordern, dass die Parlamentswahlen am 6. September 2020 stattfinden.

Die derzeitige »Übergangsregierung« ist eine De-facto-Regierung, die von oligarchischen Machthabern installiert wurde, deren einzige Aufgabe darin bestehen sollte, Wahlen auszurufen, die innerhalb von 90 Tagen hätten stattfinden sollen. Allerdings wurden zwei Wahltermine verschoben, die per Gesetz für den 3. Mai und den 2. August dieses Jahres genehmigt wurden, und zum dritten Mal wird die Verschiebung der Wahlen vom 6. September erwogen, wodurch die Bolivianer in völliger Ungewissheit gelassen werden. Diese Aktionen zeigen deutlich die Versuche, die Putschistenregierung von Jeanine Añez auf unbestimmte Zeit zu verlängern.

Wir verurteilen das verfassungswidrige Vorgehen des Obersten Wahlgerichts, die Wahlen unter dem alleinigen Druck der derzeit an der Macht befindlichen oligarchischen Machthaber auf den 18. Oktober zu verschieben. Wir betonen, dass das einzige Staatsorgan, das den Wahltermin per Gesetz ändern kann, die Plurinationale Legislativversammlung ist, deshalb fordern wir die Achtung der demokratischen Institutionen. (…)

Wir prangern vor der Internationalen Gemeinschaft an, dass in Bolivien aktuell Menschenrechtsverletzungen stattfinden. Repression, Einschüchterung und politische Verfolgung von Behörden, Führern und Bürgern, die die Putschistenregierung in Frage stellen. Es gibt eine weitreichende Kriminalisierung des Protests. Nach dem Staatsstreich vom 10. November 2019 bleiben die Massaker von Sacaba, Senkata und Ovejuyo, die 38 Menschen das Leben kosteten, straffrei. Wir fordern daher, dass die Regierung Añez zur Rechenschaft gezogen wird. (…)

Pressemitteilung des Netzwerk Friedenskooperative vom Dienstag: Bundeswehr-Aufklärungsdrohnen mutieren zu Kampfdrohnen

Trotz einer vom Verteidigungsministerium (BMVg) angekündigten breiten öffentlichen Debatte hat das BMVg bereits sehr weitreichende Maßnahmen für die Bewaffnung der ursprünglich unter dem Stichwort »Aufklärungsdrohnen« angeschafften »Heron« umgesetzt. Dies geht aus einer kleinen Anfrage der Partei Die Linke hervor. (…)

Das Netzwerk Friedenskooperative hat am 28. Juli 2020 eine Kampagne gestartet, mit der an die SPD-Fraktion appelliert wird, sich praktisch in letzter Sekunde noch gegen die Bewaffnung von Drohnen der Bundeswehr mit Luft-Boden-Raketen aufzulehnen und diese zu stoppen. Auf der Aktionsplattform »Lobbying 4 Peace« können sich Aktivist*innen mit einer E-Mail direkt an die Parteivorsitzenden Saskia Esken und Norbert Walter-Borjans sowie den Fraktionsvorsitzenden Rolf Mützenich wenden und sie auffordern, dass sie und ihre Partei sich gegen die Bewaffnung der Bundeswehrdrohnen einsetzen

https://www.lobbying4peace.de/keine-kampfdrohnen-spd