OSZE: Bruch der Waffenruhe im Donbass

Donezk. Die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) hat Verstöße gegen die neue Waffenruhe im Donbass bestätigt. Im Donezker Gebiet seien am Montag, dem Tag des Inkrafttretens der Feuerpause, mehr als 100 Verstöße festgestellt worden, teilten die Beobachter der OSZE in der Nacht zum Mittwoch mit. Im Lugansker Gebiet sei es dagegen komplett ruhig gewesen. (dpa/jW)