Holocaustopfer fordern Entschädigung von BRD

Amsterdam. Niederländische Opfer des Holocausts haben Entschädigung für die Transporte in die deutschen Vernichtungslager während des Zweiten Weltkrieges gefordert. Deutschland müsse sich seiner Verantwortung stellen und den Opfern finanziell entgegenkommen, heißt es in einem Schreiben an Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Das niederländische TV-Programm Nieuwsuur berichtete am Mittwoch zuerst darüber. Ein Jahr nachdem sich die Niederländischen Eisenbahnen zur Zahlung von rund 50 Millionen Euro an Entschädigungen verpflichtet hätten, stehe nun die Bundesrepublik in der Pflicht. Von 1941 bis 1944 waren aus den Niederlanden 107.000 Juden in die deutschen Vernichtungslager deportiert worden. Die Deutsche Reichsbahn hatte für die Transporte mehrere Millionen Euro erhalten. (dpa/jW)