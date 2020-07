»NSU 2.0«: Waffen bei Expolizist gefunden

Landshut/München. Bei dem in der Affäre um die Serie neonazistischer Drohschreiben beschuldigten Expolizisten aus Landshut haben Ermittler mutmaßlich illegale Waffen gefunden. Das bestätigte ein Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft München am Mittwoch. Es handle sich um eine Pumpgun und zwei Pistolen. Außerdem seien verbotene Gegenstände wie Pfefferspray und Schlagstöcke gefunden worden. »Damit besteht neben und völlig unabhängig von den Tatvorwürfen im Zusammenhang mit ›NSU 2.0‹ ein gesonderter Tatverdacht wegen Verstößen gegen das Waffengesetz«, sagte der Sprecher. Der 63 Jahre alte Expolizist und seine Ehefrau waren am vergangenen Freitag vorübergehend festgenommen worden. (dpa/jW)