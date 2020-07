Kampagne gegen Corbyn

Jonathan Brady/PA Wire/dpa Der neue Labour-Vorsitzende Keir Starmer (l.) und der frühere Jeremy Corbyn in London (6.12.2019)

Zu den schwerwiegendsten politischen Angriffen auf den linken früheren Labour-Chef Jeremy Corbyn und seine Unterstützer in der Partei zählten in den vergangenen Jahren Vorwürfe eines angeblichen Antisemitismus. Corbyn ist zwar inzwischen durch den Rechten Keir Starmer ersetzt worden, die Partei kommt in der Frage dennoch nicht zur Ruhe. Frühere Hauptamtliche wollen nun gegen Labour klagen, andere haben dies bereits getan.

Zur Vorgeschichte: Am 15. Juli 2019 zeigte der Fernsehkanal BBC 2 eine Dokumentation mit dem Titel »Ist Labour antisemitisch?«. In der Sendung trat eine Reihe von Mitarbeitern aus der Parteizentrale auf. Sie warfen der Labour-Spitze vor, die Untersuchungen über antisemitische Vorfälle zu verschleppen. Corbyn selbst habe eine entsprechende Doktrin verordnet, hieß es.

Seit 2019 ermittelt zudem die britische Gleichstellungs- und Menschenrechtskommission (EHRC) über den Umgang der Partei mit den Vorwürfen. Untersucht werden soll, ob »Labour rechtswidrig Menschen belästigt oder diszipliniert hat, weil diese jüdisch waren«. Am 13. Juli bestätigte die nun vom rechten Parteiflügel unter dem neuen Vorsitzenden Starmer geführte Londoner Parteizentrale den Empfang des vorläufigen Untersuchungsergebnisses der EHRC, machte aber gleichzeitig deutlich, diese »frühestens in 28 Tagen« kommentieren zu wollen.

Im April dieses Jahres kam zusätzlich ein über 800 Seiten starkes Dokument an die Öffentlichkeit, denen entnommen werden kann, dass zum rechten Flügel gehörende Funktionäre der Parteizentrale antisemitische Vorfälle systematisch vertuscht und verschleppt haben, während sie gleichzeitig eine Hetzjagd auf linke Parteimitglieder organisiert haben. Als Beweis werden umfangreiche Chatprotokolle aus von den beschuldigten Personen eingerichteten Whats-App-Gruppen angeführt. Dieses Dokument wurde auch an die EHRC übermittelt. Rechte Kräfte im Umfeld der Labour-Partei haben sich seither bemüht, das Dokument zu delegitimieren, um sicherzustellen, dass es nicht Teil der EHRC-Ermittlungen wird. Es ist unklar, wer das Dokument erstellen ließ.

Die durch den geleakten Bericht exponierten Parteifunktionäre, darunter der ehemalige blairistische Generalsekretär Iain McNicol, bereiten laut verschiedenen Medien inzwischen eine Klage gegen die Labour-Partei wegen Datenschutzverstößen vor. Der Tageszeitung Daily Mail vom Wochenende zufolge könne dies, wie die potentiellen Kläger fordern, nur mit einem Ausschluss Corbyns aus der Partei abgewendet werden.

Die Androhung der Klage kam nur wenige Tage, nachdem sich am 22. Juli Parteichef Keir Starmer bei einer anderen, ebenfalls früher bei der Labour-Rechtsabteilung tätigen Gruppe von Hauptamtlichen entschuldigt und ihnen Vergleichszahlungen in Höhe von 500.000 Pfund zugesagt hatte. Es handelt sich hierbei um die im Dokumentarfilm »Ist Labour antisemitisch?« aufgetretenen Personen. Ihnen hatte die Spitze um Corbyn nach Erscheinen des Films vorgeworfen, eine »fraktionelle Agenda« zu verfolgen, also im Film nicht beweisbare Vorwürfe gegen die linke Parteispitze im Auftrag des rechten Parteiflügels zu erheben.

Deswegen hatten die früheren Hauptamtlichen die Partei wegen übler Nachrede verklagt. Alle von ihnen hatten 2019 in der Rechtsabteilung Leitungsfunktionen inne. Mit seiner Entschuldigung akzeptiert Starmer den Vorwurf der »üblen Nachrede«.

Nun spielen aber eben diese Funktionäre eine wichtige Rolle in dem im April geleakten Bericht. Nicht nur, dass die Chatprotokolle den Eindruck erwecken, als hätten die Funktionäre der Rechtsabteilung nie ein Interesse an der Aufarbeitung antisemitischer Vorfälle gehabt. Sie zeigen vielmehr, dass Aufklärungs- und Reformversuche der damals linken Parteiführung aktiv verhindert wurden, um Labour anschließend öffentlich mangelndes Interesse vorwerfen zu können.

Dies war Teil einer größeren gegen die überwiegend links politisierten Parteimitglieder gerichteten Kampagne. Viele Vertreter der Rechtsabteilung beschäftigten sich anscheinend mit nichts anderem, als die Aktivitäten von Parteimitgliedern in »sozialen Medien« zu verfolgen, um daraus Vorwände für Ausschlüsse und Suspendierungen zu stricken. Tausende wurden Opfer dieser Praxis.

Innerhalb der Rechtsabteilung herrschte laut den Chatprotokollen zudem eine menschenverachtende, rassistische und sexistische Alltagskultur. So wünschte man polizeiliche Schlagstockeinsätze gegen Parteimitglieder, die an Kundgebungen für Corbyn teilnahmen, wollte zum linken Flügel gehörende Hauptamtliche »verbrennen« oder »erschießen« und hetzte der linken Unterhausabgeordneten Diane Abbott, deren Eltern aus Jamaika einwanderten, bürgerliche Journalisten auf den Hals, als sie in einem Londoner Lokal einen Nervenzusammenbruch erlitt. Es sind die mutmaßlich dafür verantwortlichen Hauptamtlichen, bei denen sich Starmer am 22. Juli entschuldigte.

Die Labour-Partei hat seit Monaten ihre Mitgliederzahl nicht mehr offengelegt. Es gibt aber genügend Anzeichen für eine Austrittswelle, vor allem unter Anhängern mit Migrationshintergrund. Glaubt man der wachsenden Zahl von Berichten aus den Ortsverbänden, zählt das rassistische Klima im Apparat der Hauptamtlichen zu den zentralen Motiven für das Verlassen der Partei.