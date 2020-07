China verurteilt neue EU-Sanktionen

Beijing. China hat die Reaktion der Europäischen Union auf das Sicherheitsgesetz zu Hongkong scharf verurteilt. Der EU-Beschluss, den Export von Überwachungstechnik in die chinesische Sonderverwaltungszone zu begrenzen, verstoße gegen das »grundlegende Prinzip der Nichteinmischung in andere Staaten«, sagte ein Sprecher des Außenministeriums in Beijing am Mittwoch. China lehne die Exportbegrenzung ab und habe in Brüssel »ernsthaften« Einspruch erhoben, sagte der Sprecher Wang Wenbin. Die EU hatte das Exportverbot am Dienstag abend beschlossen. (AFP/jW)