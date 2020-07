Rotlicht: Identitäre Bewegung

imago/IPON Dürftig camouflierter White-Power-Unfug. Demonstration der »Identitären« am 17. Juni 2017 in Berlin

»Ob nun als eigenständige, starke Bewegung im großen vorpolitischen Raum, als Türöffner zu neuen Jugendbereichen oder als Durchlauferhitzer für die sich modernisierenden nationalistischen Gruppen. (…) Die Identitären sind (…) eine Aktionsform, die man nutzen kann, wenn JN- oder NPD-Fahnen nicht passend sind.« Diese Worte eines Führungskaders der neonazistischen NPD aus der Frühzeit der »Identitären Bewegung« (IB) in Deutschland treffen den instrumentellen Charakter dieses politischen Labels recht gut. Die IB, die sich selbst als »Jugendbewegung« bezeichnet, tatsächlich aber nie mehr war als eine straff organisierte neofaschistische Kadertruppe samt sympathisierendem Anhang, ist dank ihrer Medienaffinität die erfolgreichste Erscheinungsform dessen, was man in Fachkreisen auch als »modernisierten Rechtsextremismus« bezeichnet: Das Ergebnis einer Strategie der politischen Mimikry, die mittels eines entschärften Vokabulars und einer jugendlich aufgepeppten Symbolsprache die »ästhetische Modernisierung altbekannter politischer Inhalte« (Volker Weiß) zum Ziel hat, um sich weniger angreifbar zu machen und breitere Schichten zu erreichen.

Dieser wesentliche Charakterzug spricht bereits aus der Entstehungsgeschichte der »Identitären«, die in das Frankreich der frühen 2000er Jahre zurückreicht und mit dem Bloc Identitaire (BI) beginnt. Dieser ging aus der neofaschistischen, dezidiert antisemitischen Unité Radicale (UR) hervor, die 2002 verboten wurde, nachdem aus ihren Reihen versucht worden war, einen Anschlag auf den französischen Staatspräsidenten zu verüben. Ausgestattet mit dem Gedankengut der Nouvelle Droite, deren Konzepte des »Ethnopluralismus« und der »Identität« verinnerlicht wurden, versuchten die Köpfe der ehemaligen UR, sich den Anschein von Legalität und Mäßigung zu verleihen, und gründeten im April 2003 den BI, als dessen Jugendorganisation schließlich im Oktober 2012 die »Identitäre Bewegung« in ihrer heutigen Form offensiv in die Öffentlichkeit trat.

Unter ähnlichen Umständen – um dem nach 2010 wachsenden Repressionsdruck auf die Neonaziszene zu entgehen – gründeten sich unter dem Eindruck der Geschehnisse in Frankreich die »Identitären« auch in Österreich, wo das schwarz-gelbe Corporate Design der IB sich ab 2013 erstmals außerhalb Frankreichs etablierte (und von wo aus die IB-Strukturen in Deutschland maßgeblich mit aufgebaut wurden).

Die grenzüberschreitende, paneuropäische Ausrichtung ist zumindest der »neurechten« Theorie nach ein konstitutives ideologisches Element der IB, das sie von den »altrechten« Neonazis und deren partikularistischem Nationalismus unterscheidet. Das macht sie allerdings nicht weniger rassistisch: Im Mittelpunkt ihres biologistischen Gesellschaftsbildes steht die historisch gewachsene »körperliche Identität«, die es unmöglich mache, dass etwa ein Maghrebiner jemals »Elsässer oder Bretone (…) geschweige denn Europäer« sein könne, wie der BI-Gründer Fabrice Robert 2013 gegenüber der Jungen Freiheit unterstrich. Gleichzeitig ist eine US-amerikanische, also außereuropäische Ehefrau für einen exponierten Führungskader der IB völlig unproblematisch, solange sie weiß ist.

Solche Widersprüche machen deutlich, dass sich hinter dem pseudointellektuellen Geschwätz von der vermeintlich bedrohten »ethnokulturellen Identität« der »Europäer« nichts anderes verbirgt als die Sorge um den Fortbestand der »weißen Rasse«. Diese Fixierung auf die Hautfarbe, die die »Identitären« nebst ihrem zentralen Metanarrativ vom »großen Austausch« mittlerweile mit zahlreichen Rechtsterroristen teilen, macht sie zum europäischen Pendant der White Nationalists in den USA. Als solche geraten sie dort nun verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit, was die Sperrung der Social-Media-Konten der vergangenen Wochen erklärt. Es hat lange genug gedauert, dass sich diese Erkenntnis durchsetzt.