imago/ITAR-TASS Affekt der Widerborstigkeit: Der Sänger und Schauspieler Wladimir Wyssozki (1979)

Diese Stimme – tief und rauh, manchmal geschrien, manchmal zärtlich und leise. Dazu eine ständig leicht verstimmte Gitarre mit Stahlsaiten. Die Melodien schon tonal, aber die Akkorde für jemanden, der in der Harmonik des westlichen Gitarrenpops sozialisiert war, schwer aus dem Gehör nachzuspielen. Ständig irgendwelche verminderten, übermäßigen oder Septakkorde, weiß ich heute. Der Beat meist durchgeschlagen. Eine Musik, die den Affekt der Widerborstigkeit transportierte. Lyrisch-gefällig, wie bei seinem etwas älteren Zeitgenossen Bulat Okudschawa, war da nichts. Hier sang einer von Verletzungen, das hörte man sofort.

Zunächst von Verletzungen, die sein Land im Zweiten Weltkrieg erlitten hatten. Es gab im sowjetischen Kino eine Zeit, in der Kriegsfilme mit Songs kombiniert wurden: das berühmte Liebeslied »Tjomnaja notsch« (Finster die Nacht) ist das bekannteste Beispiel dieser Gattung, es ist von Wyssozkis Kollegen Mark Bernes gesungen worden. Aus einem anderen dieser Kriegsfilme stammt das Wyssozki-Lied »An den Massengräbern«: »An den Massengräbern stellt niemand Kreuze auf / Hier fehlen die weinenden Witwen / Hierher kommen Leute, die stärker sind / Doch ist es davon vielleicht leichter?«

Das war sein Ton: herb und rauh, ein Pathos der Bescheidenheit. Genau dadurch ging er unter die Haut. Wyssozki entzog sich der Versuchung des sowjetischen Hurrapatriotismus, auch wenn er beim Film immer wieder in Soldatenrollen gesteckt wurde. In dem viel später entstandenen Lied »Situation im Restaurant« schildert er in Form einer Ballade, wie er in einem Bahnhofsrestaurant an einen Tisch mit einem Offizier sitzt. Gemeinsam trinken sie eine Flasche oder zwei, aus Langeweile, und der Soldat beginnt herumzunörgeln. Für solche Rotzlöffel wie den lyrischen Erzähler habe er in Kursk die Knochen hingehalten, und die »heutige Jugend« genieße einfach ohne die gebührende Dankbarkeit den Frieden. Die letzte Strophe bringt den ironischen Umschlag: »Der Hauptmann soff sich weiter zu / Und lag mir in den Ohren / Ich ging und sagte ihm zum Schluss / ›So wirst Du nie zum Majoren‹«.

Dazwischen lagen Hunderte von Liedern, deren Verse in Russland noch heute sprichwörtlich sind: die »ergeben einschlafenden Bürger« aus dem Lied »Moskau–Odessa«, das sich über die Flugabsagen und Verspätungen bei der Aeroflot lustig macht, das Hohelied männlicher Kameradschaft im Bergsteigermilieu: »Lasst doch die eitlen Streiterei’n / Ich hab’ mir schon alles bewiesen / Besser als dieser Berg ist nur der / Auf den wir noch nicht gestiegen« – und natürlich Kultballaden wie die von der »Wolfsjagd«, deren Pointe darin besteht, dass der Wolf den Mut findet, mit der Kette der Jäger auch die Beschränkungen seiner Natur zu durchbrechen und seine Freiheit zu retten.

Man hat in solchen Texten die Spiegelung des gebrochenen Verhältnisses sehen wollen, das die sowjetische Staatsmacht und Wyssozki zueinander hatten. Tatsächlich war er weder richtig erlaubt noch richtig verboten. Er war Ensemblemitglied am avantgardistischen Moskauer Taganka-Theater, die Inszenierung des »Hamlet« mit ihm in der Titelrolle stand bis zu Wyssozkis Tod jahrelang auf dem Programm. Aber sein musikalisches Schaffen blieb apokryph: Es wurde zu seinen Lebzeiten in der Sowjetunion nur eine einzige LP mit seinen Liedern veröffentlicht, dafür kursierten unzählige private Tonbandaufnahmen seiner Auftritte in Küchen oder Kulturhäusern, die trotz oft gruseliger Tonqualität immer wieder kopiert und weitergegeben wurden. Es geht die Geschichte, dass Wyssozki einmal in eine der neuen Ölstädte in Sibirien kam, Tjumen oder Surgut. Dort hätten ihn die Arbeiter damit begrüßt, dass in den langen Reihen der Wohnheime aus jedem Fenster ein Tonbandgerät seine Lieder spielte. Auf der anderen Seite erfuhr er auch nie Repressionen, er durfte reisen, und wahrscheinlich wäre die Staatsmacht nicht traurig gewesen, wenn er im Westen geblieben wäre. Aber den Gefallen tat er ihr nicht. Wyssozki war kein Dissident, er sang von der Entfremdung auch des gutwilligen Individuums im »entwickelten Sozialismus«. Er hatte offenbar mächtige Beschützer; KGB-Chef Juri Andropow soll zu ihnen gehört haben. Wyssozki hat ein Lied darüber gemacht, wie ihn »mächtige Leute einbestellen, damit ich ihnen die ›Wolfsjagd‹ singe«.

Wladimir Wyssozki lebte das Leben eines Bohemiens: Frauengeschichten, Drogen, Massen von Tabak und Alkohol. Gesund war das nicht. Der Versuch seiner französischen Ehefrau Marina Vlady, ihm aus der Abhängigkeit zu helfen, schlug fehl, auch wenn sie seinetwegen nach Moskau übersiedelte. In seinen letzten Lebensmonaten befielen ihn offenbar Depressionen, formuliert in Verszeilen wie: »Ich möchte mich nur noch auf den Meeresgrund legen / Wie ein U-Boot / Mit abgeschaltetem Peilsignal«. Am 25. Juli 1980 starb er 42jährig. Die Nachricht wurde offiziell verschwiegen, aber sie verbreitete sich von Mund zu Mund blitzschnell in ganz Moskau. Wyssozkis Beerdigung am 28. Juli sollte in aller Stille stattfinden. Es kamen über 100.000 Fans, um von dem Liedermacher Abschied zu nehmen. Es war die größte inoffizielle Kundgebung der sowjetischen Geschichte vor der Perestroika.