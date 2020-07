Bankenstabilität vor Profit

Kai Pfaffenbach/REUTERS Karge Wochen im Frankfurter Bankendistrikt: EZB warnt vor Dividendenausschüttung und fordert Zurückhaltung bei Managervergütung

Um das Funktionieren des EU-Bankensystems zu gewährleisten, gelten Profite erst einmal als nachrangig – jedenfalls für die Verantwortlichen in der Europäischen Zentralbank (EZB). Deren Bankenaufsicht verlängert wegen der Coronakrise ihre Empfehlung zum Verzicht auf Dividendenausschüttungen und Aktienrückkäufe für Geldhäuser um drei Monate. Die Institute sollen solche Vorhaben nun bis zum 1. Januar 2021 aussetzen, wie die EZB am Dienstag in Frankfurt am Main mitteilte. Die überarbeite Empfehlung sei befristet und eine Ausnahme. Sie ziele darauf ab, dass Banken in diesem unsicheren Umfeld in der Lage bleiben, Verluste zu verkraften und die Wirtschaft zu unterstützen, erklärten die Aufseher.

Bislang hat die EZB an die Finanzinstitute appelliert, bis mindestens zum 1. Oktober keine Gewinne auszuschütten. »Alle unsere Aufsichtsmaßnahmen und -schritte sind und werden weiter darauf ausgerichtet sein, sicherzustellen, dass der Bankensektor robust bleiben kann und die wirtschaftliche Erholung mit einem angemessenen Kreditangebot unterstützt«, erklärte Chefbankenaufseher Andrea Enria in einem Blogbeitrag. Das gilt nicht nur für die EU. Auch in Großbritannien schaut sich die entsprechende Kontrollinstanz das Thema an. Die Bank von England kündigte am Dienstag an, sie werde untersuchen, ob die Aussetzung von Aktienrückkäufen und Dividendenzahlungen über das Jahresende hinaus verlängert werden soll.

Der Aufbau starker Kapital- und Liquiditätspuffer seit der Finanzkrise habe Banken während der Coronapandemie in die Lage versetzt, weiterhin Kredite an Haushalte und Unternehmen auszureichen, sagte Enria. Das habe dazu beigetragen, die Wirtschaft zu stabilisieren. Geldhäuser sollten diese Polster weiterhin nutzen, um sich auf dieses übergeordnete Ziel zu konzentrieren. »In der Zwischenzeit – und um Banken bei der Planung zu unterstützen – signalisieren wir eine allmähliche Rückkehr zur Normalität«, so der Chefaufseher weiter.

Ebenso ungewöhlich ist eine weitere Forderung der EZB an die Banker: Diese und deren jeweiligen Institute wurden angehalten, bei der sogenannten variablen Vergütung der Manager (also dem Geld, das die seit der Krise 2008 oft als »Bankster« bezeichneten leitenden Angestellten erst wirklich reich macht) »extrem zurückhaltend« vorzugehen. Bevor die Kapitalaufzehrung infolge der Coronakrise ihren Höhepunkt erreicht hat, wollen die Aufseher die Geldhäuser nicht dazu anhalten, ihre Kapitalpuffer wieder aufzufüllen. Über den Zeitplan soll nach dem 2021 vorgesehenen EU-weiten Bankenstresstest entschieden werden. (Reuters/jW)