»Krise innerhalb einer viel größeren«

Susana Vera/REUTERS Freiwillige bei der Essensausgabe: Nicht allein die Coronakrise hat Spanien schwer getroffen (Madrid, 2.6.2020)

Sie sind Epidemiologe und haben mit Ihrem Kollegen Javier Padilla das Buch »Epidemiocracia« über soziale Klassen und die Coronapandemie verfasst. Was haben beide miteinander zu tun?

Wir können nicht ignorieren, dass die Gesellschaft, in der wir leben, Menschen in soziale Gruppen unterteilt, sei es durch das ökonomische System des Kapitalismus, durch Geschlechterklischees oder strukturellen Rassismus. Krankheiten treffen diese Gruppen unterschiedlich. Das gilt für Krebs und viele andere schwerwiegende Erkrankungen – auch für Covid-19. Die unterprivilegierten Klassen wurden härter vom Coronavirus getroffen. Das sehen wir in Katalonien aktuell in Form gehäufter Ansteckungen in der Landwirtschaft. Die Arbeiter in systemrelevanten Berufen müssen weitermachen, während Beschäftigte anderer Bereiche sich besser schützen können. Ein zweiter Aspekt ist die Verwundbarkeit: Vorerkrankungen, die sich in diesen Klassen häufen, machen sie zu Risikogruppen. Der dritte Aspekt sind die wirtschaftlichen Konsequenzen der Coronakrise. Auch die treffen die unteren Klassen härter.

Sie sprechen von einer »Matrjoschkakrise«. Warum das Bild der ineinander schachtelbaren russischen Holzpuppen?

Die Epidemie ist eine Krise innerhalb der viel größeren wirtschaftlichen und sozialen Krise. In Spanien ist das konkret die Wirtschaftskrise von 2008 und die der Finanzierung des Gesundheitssystems. Beide Krisen ereignen sich wiederum innerhalb einer noch größeren, der ökologischen Krise. Und die Globalisierung führt dazu, dass Krankheiten sich schneller verbreiten als je zuvor.

Regierungen wie die in Brasilien ignorierten wissenschaftlichen Rat zum Umgang mit der Pandemie.

Manche Länder haben ein besorgniserregend autoritäres Verhältnis zu ihren Experten. Nicht in nur Brasilien, sondern auch in den Vereinigten Staaten wurden Empfehlungen der Wissenschaftler ignoriert. Aber der Wettlauf um einen Impfstoff und Behandlungsmethoden für Covid-19 zeigt auch, wie die Wissenschaft zum Markt für möglichst schnelle Lösungen verkommen ist.

Auch in Spanien wurden die Regierungsmaßnahmen gegen die Pandemie kritisiert. Welche Bilanz ziehen Sie?

Man hat anfangs versucht, die Infektionswege nachzuverfolgen. Das war unmöglich, weil das Virus sich bereits in viele Orte ausgebreitet hatte. Deshalb wurde die Ausgangssperre verhängt. Danach hat man die Wirtschaft langsam anlaufen lassen. Jetzt versucht der Staat wieder, die Kontakte von Infizierten nachzuverfolgen. Die aufgeheizten Diskussionen in Spanien tragen kaum dazu bei, seriös über die Maßnahmen zu debattieren. Es war gut, dass man einen kompetenten Epidemiologen an die Spitze des Krisenmanagements gestellt hat. Aber manche Aspekte, insbesondere dass Kinder wochenlang nicht aus dem Haus durften, waren problematisch.

Wie wirkten sich die Privatisierungen in der Hauptstadt Madrid in der Pandemie aus?

Es gibt Studien aus Italien über Auswirkungen der Privatisierungen der 1990er Jahre im Gesundheitswesen: Die Mortalität stieg an. Eine solche Studie in Madrid würde wohl ähnliche Resultate liefern. Nun haben wir gesehen, wie gravierend es sich auswirkt, dass es keine zentrale Koordination aller öffentlichen Stellen mehr gibt. Das war und ist sehr wichtig, denn in Madrid braucht man jetzt mehr Personal als in anderen Regionen Spaniens. In der Hauptstadt und in Barcelona ist auch der internationale Reiseverkehr größer, was dort zu mehr Ansteckungen beigetragen hat.

Durch den Lockdown haben viele ihre Existenzgrundlage verloren. War es das wert?

Im einzigen europäischen Land ohne Lockdown, Schweden, gab es viel mehr Tote, und die Wirtschaft war trotzdem in der Krise, weil sie globalisiert ist. Es ist übrigens auch zu bedenken, wie ein Impfstoff global gerecht verteilt werden soll. Ich denke an Peru oder Mexiko, die viele Krankheitsfälle haben und wo ein Lockdown viel schwieriger ist, weil dort viele Menschen im informellen Sektor beschäftigt sind. Solche Jobs können nicht, wie viele in Spanien, mit Kurzarbeit gerettet werden.