Nordkorea: Atomwaffen Garantie für Sicherheit

Pjöngjang. Nordkoreas Staatschef Kim Jong Un sieht im Atomwaffenarsenal seines Landes eine Garantie für die Sicherheit. In einer Rede bei einer Veteranenkonferenz zum 67. Jahrestag des Endes des Koreakrieges (1950–53) am Montag signalisierte Kim, dass er trotz des internationalen Drucks an der Entwicklung von Atomwaffen festhalten wolle. »Dank unserer zuverlässigen und wirksamen nuklearen Abschreckung zur Selbstverteidigung wird es ein Wort wie Krieg in diesem Land nicht mehr geben«, zitierten ihn die Staatsmedien am Dienstag. Kim hatte bereits zuvor betont, dass es niemals eine Denuklearisierung auf der koreanischen Halbinsel geben und Nordkorea stetig strategische Waffen entwickeln werde, »solange die USA ihre feindselige Politik« nicht aufgäben. (dpa/jW)