Meuthen weist Kritik von Gauland zurück

Berlin. AfD-Chef Jörg Meuthen hat die Kritik des Fraktionsvorsitzenden Alexander Gauland am Bundesschiedsgericht der Partei zurückgewiesen. »Die Kritik an unserem Schiedsgericht finde ich komplett inakzeptabel«, sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Dienstagausgaben). Hintergrund ist der Streit um den Parteiausschluss des Brandenburger Fraktionschefs Andreas Kalbitz. Das Bundesschiedsgericht der AfD hatte die Aufhebung von dessen Mitgliedschaft am Samstag bestätigt. Gauland hatte deutlich gemacht, dass er sich in dem Fall allein nach den »Urteilen der ordentlichen Gerichtsbarkeit richten« werde. (dpa/jW)