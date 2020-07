Quarantäne mit Militärhilfe

Fabio Peonia/LaPresse via ZUMA Press/dpa Polizisten verstellen am Montag in Porto Empedocle Flüchtlingen aus Tunesien den Weg, die versuchen, das »Aufnahmezentrum« zu verlassen

Nachdem am Montag erneut rund 100 Geflüchtete aus ihrer Coronaquarantäne in einem überfüllten, fensterlosen Zelt auf der italienischen Insel Sizilien geflohen sind, soll das Militär die Überwachung der Aufnahmeeinrichtungen übernehmen. Innenministerin Luciana Lamorgese kündigte laut Nachrichtenagentur ANSA an, Hunderte Soldaten nach Sizilien zu schicken. Laut Zeitungsberichten befanden sich in dem für 100 Menschen ausgelegten Zelt im sizilianischen Porto Empedocle mehr als 500 Flüchtlinge, die dort eine 14tägige Quarantäne absitzen sollten. Das Innenministerium teilte am Dienstag mit, die meisten der Flüchtigen seien gefunden worden. Bei keinem der bisher Getesteten wurde das Coronavirus festgestellt. Die Bürgermeisterin von Porto Empedocle, Ida Carmina, verurteilte die unmenschlichen Bedingungen und forderte die Regierung und die Europäische Kommission zum Handeln auf.

Bereits am Sonntag hatten sich 184 Menschen aus einer anderen Einrichtung in der sizilianischen Stadt Caltanissetta teils barfuß abgesetzt. Bürgermeister Roberto Gambino kündigte an, er wolle an das Innenministerium schreiben: »Ich fordere, dass niemand mehr nach Caltanissetta kommt.« Das Lager sei ungeeignet.

Außenminister Luigi Di Maio kritisierte auf Facebook den Verstoß gegen die Coronaquarantäne. Es sei »unvorstellbar«, dass jemand die Bestimmungen missachte. »Migranten oder nicht«, es handle sich um eine Frage der öffentlichen Gesundheit. Nach Angaben von Di Maio sind 125 der 184 am Sonntag Geflohenen bislang von der Polizei gefunden worden. Ministerin Lamorgese kündigte an, die Regierung werde »in den nächsten Tagen« ein Marineschiff zu einer Quarantäneeinrichtung für Geflüchtete umfunktionieren.

Unterdessen erreichten in der Nacht zu Dienstag weitere Geflüchtete die Insel Lampedusa. 128 Menschen in drei Booten waren von Patrouillenbooten der Küstenwache aufgespürt worden und wurden zum Aufnahmelager gebracht. Die für 95 Personen ausgelegte Einrichtung ist mit 872 Insassen erneut völlig überfüllt. (AFP/dpa/jW)