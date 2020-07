Tönnies ist kein Einzelfall

Fabian Strauch/dpa Wie sauber ist der Sport der Schweinemillionäre? Anti-Tönnies-Proteste von Schalke-Fans, 27.6.2020

Eindrucksvoll ist derzeit am »Fall Tönnies« zu studieren, aus welchen trüben Quellen Fußballbundesligist Schalke 04 jahrelang seine finanzielle Absicherung bezog. Es ist kein Geheimnis, dass der Schweinefleischmagnat Clemens Tönnies wiederholt mit zweistelligen Millionensummen aushalf, um Umschuldungen zu ermöglichen und Pleiten abzuwenden, auch wenn es sich nicht ausdrücklich um pekuniäre Geschenke gehandelt haben mochte. Vom Binnensystem moderner Sklaverei bei der »Tönnies-Group« führt ein gerader Weg zum Hochglanzprodukt des deutschen Sportbetriebs.

Dank Corona wissen nun nicht nur Fußballfans im Land darüber Bescheid, auf welche Weise der langjährige Aufsichtsratsboss der Schalker an sein Vermögen von geschätzten 1,3 Milliarden Euro kam, der am 30. Juni nach 19 Jahren an der Spitze bei den »Knappen« hinwarf. Das oft benutzte Wort vom »Malocherverein« bekommt nach den jüngsten Einblicken in die Arbeitsbedingungen bei Tönnies’ Fleischfabriken eine neue Färbung. Malocht haben nicht die kickenden Profis auf dem Rasen, sondern zuallererst jene vorzugsweise aus Osteuropa stammenden Frauen und Männer, die ganz direkt oder indirekt über Subunternehmen in härtester Arbeitsfron für den Patron die Millionengewinne aus den Schweinebäuchen herausholten.

»Tönnies-Fleisch in einem von Ratten bevölkerten Kühlhaus« lautete am Donnerstag eine große Schlagzeile. Am Freitag wurden 20 neue Coronafälle im Schlachtbetrieb Rheda-Wiedenbrück vermeldet. Derweil war im öffentlich-rechtlichen Fernsehen zu erfahren, wie es im Arbeitsalltag der Firma Tönnies läuft. Zehn Minuten zu spät zur Schicht erscheinen bedeutet 100 Euro Abzug vom Monatslohn, schilderte eine polnische Mitarbeiterin die Sitten. Ihr Kollege hielt einen Bescheid über Kurzarbeit in die Kamera, auf dem weder ein Termin für den Beginn noch für das Ende der Kurzarbeit oder der Lohn für diese Zeit eingetragen waren. Der Mann, ängstlich und ohnmächtig, hatte das Papier wie gewünscht unterschrieben. Blanko.

Wenngleich Geld nach einem alten römischen Sprichwort angeblich nicht stinkt, in diesem Fall ist seine Herkunft zumindest sehr anrüchig. Was nach den zivilisatorischen Maßstäben des 21. Jahrhunderts zur allgemeinen Frage führt, welches Geld ein moralisch sauberer Sport annehmen darf. Soll heißen: Wie sauber, redlich und moralisch vertretbar sind eigentlich all diese gewaltigen Summen eingenommen, die Sponsoren und Werbepartner in den professionellen Sport pumpen, damit ihre Firmenlogos auf breiter Hemdbrust, Trikotärmeln oder Werbebanden und Sponsorenwänden prangen dürfen?

Vor acht Jahren, als Werder Bremen den größten deutschen Geflügelzüchter und -verarbeiter »Wiesenhof« an Bord holte, regte sich bei den Fans energischer Protest. Sieben bis acht Millionen Euro, die das Unternehmen angeblich pro Saison zahlte, wogen für den Klub schwerer. Auch der FC Bayern München bleibt von der anhaltend heftigen Kritik von Ultras an seinen Verbindungen zum Emirat Katar ungerührt. Was zählt das Schicksal von ein paar tausend Wanderarbeitern gegenüber guten Kontakten zu einem der spendabelsten Sportinvestoren der Gegenwart? Bundesligist RB Leipzig ist ein einziges kluges Marketingkonstrukt des rechten österreichischen Getränkeunternehmers Dietrich Mateschitz, der mit seinen national-neoliberalen Überzeugungen nicht hinter dem Berg hält. Auch das Konstrukt älterer »Werkklubs« ist zu hinterfragen. Neben Bayer-Monsanto oder VW-»Dieselskandal« nehmen sich die fanfeindlichen Umtriebe des SAP-Milliardärs und Hoffenheim-Mäzens Dietmar Hopp fast schon harmlos aus.

Clemens Tönnies und sein Unternehmen sind ein besonders plakativer Fall, das Problem ist größer. Es geht um ein ganzes Finanzierungsmodell. Der deutsche Profifußball betont immer wieder seine gesellschaftliche Bedeutung – Zeit, ihn beim Wort zu nehmen.