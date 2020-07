Zwei Oscars

Die Filmlegende Olivia de Havilland ist am Sonntag in Paris im Alter von 104 Jahren gestorben. Bekannt war sie für ihre Rolle als Melanie Hamilton im Südstaatenepos »Vom Winde verweht« (1939). Als Kind britischer Eltern in Tokio geboren, zog Olivia de Havilland noch als Kleinkind nach Kalifornien. Entdeckt wurde sie als 19jährige am Theater in der Rolle der Hermia in Shakespeares »Sommernachtstraum«. Das Filmstudio Warner Brothers nahm sie für sieben Jahre unter Vertrag, sie drehte acht Filme an der Seite von Eroll Flynn. 1947 gewann sie ihren ersten Oscar für die Hauptrolle in »To Each His Own« (»Mutterherz«). Drei Jahre später kam die Auszeichnung als beste Schauspielerin in William Wylers »The Heiress« (Die Erbin) hinzu.(dpa/jW)