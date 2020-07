Lateinamerika stark von Corona betroffen

Montevideo. Lateinamerika und die Karibik sind inzwischen weltweit am stärksten von der Coronapandemie betroffen. Das geht aus einer am Sonntag abend veröffentlichten Zählung der Nachrichtenagentur AFP hervor. Demnach wurden in in dieser Region mittlerweile insgesamt 4,34 Millionen Infektionsfälle verzeichnet. Das sind mehr als in Nordamerika, wo 4,33 Millionen Ansteckungen registriert wurden. Das am schlimmsten von der Pandemie heimgesuchte Land in Lateinamerika ist Brasilien mit 2,4 Millionen erfassten Infektionen und rund 87.000 Todesfällen bis Sonntag. (AFP/jW)