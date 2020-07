Meuthen erhöht Druck auf Fraktion

Berlin/Potsdam. Wenn Andreas Kalbitz nach dem bestätigten Rauswurf aus der Partei an der Spitze der Brandenburger Landtagsfraktion bleibt, will der AfD-Bundesvorsitzende Jörg Meuthen dagegen vorgehen. Eine solche Entscheidung »würde ja die Einheit der Partei gefährden«, sagte Meuthen am Montag im RBB-Sender »Radio eins«. Die Fraktion würde damit sagen, sie akzeptiere die Annullierung der Mitgliedschaft durch den Bundesvorstand und die Bestätigung durch das Bundesschiedsgericht nicht: »Damit würde sich die gesamte Fraktion direkt gegen die Partei im Ganzen wenden.« Darauf würde »reagiert werden«. (dpa/jW)