Spendable Scharfmacher

Kein Einzeltäter

Die Verbrechen der 2011 sich selbst enttarnten rechtsterroristischen Zelle »Nationalsozialistischer Untergrund«, der Mord an Walter Lübcke 2019, der rassistische Anschlag in diesem Jahr mit zehn Todesopfern in Hanau: Mit dem antisemitischen Attentat in Halle an der Saale haben diese und weitere Bluttaten etwas gemeinsam. Polizei, Justiz und Politik halten gerne an der Theorie vom verwirrten Einzeltäter fest. Doch als Rückendeckung agiert ein internationales faschistisches Netzwerk, das vor allem über das Internet mit rassistischen Verschwörungsmythen zu Taten anspornt.

Der Täter habe zwar das Attentat allein verübt, sei aber Teil dieses Netzes, sagte bereits am Tag nach dem Terroranschlag der Politikwissenschaftler Matthias Quent dem Spiegel. Dass Stephan Balliet seine Taten selbst gefilmt, per Livestream ins Internet gestellt und in bruchstückhaftem Englisch kommentiert hat, zeige, welche Bedeutung die internationale rechte Bewegung für ihn habe, so Quent damals.

Der Rechtsterrorist hatte offenbar Helfer. Dessen Hassschrift, deklariert als »Manifest«, war kurz vor der Tat nicht durch ihn selbst im Netz verbreitet worden. Die Spur führte die Ermittler nach Mönchengladbach, wo das Landgericht inzwischen Anklage gegen einen Mann wegen des Verdachts der Volksverhetzung erhoben hat. Das bestätigte Behördensprecher Raimond Röttger der Rheinischen Post Anfang Juli, wollte aber keine näheren Auskünfte geben. Klar ist: Der Beschuldigte – und möglicherweise sein Bruder – soll das Papier kurz vor dem Anschlag online verbreitet haben. Wusste man dort von dem Plan?

Balliet fuhr am 9. Oktober mit einem Auto und selbstgebauten Waffen von seinem nahen Wohnort nach Halle. Dort wollte er in die Synagoge eindringen, um am höchsten jüdischen Feiertag Jom Kippur Dutzende Menschen zu töten. Er scheiterte an der stabilen Tür und richtete eine Passantin hin. Dann fuhr er zu einem Dönerimbiss, schoss auf Kunden, Mitarbeiter und Passanten, traf einen 20Jährigen tödlich und verletzte mehrere Personen. Nach einem kurzen Schusswechsel mit der Polizei, bei dem er einen Streifschuss am Hals davontrug, ergriff er die Flucht. Während dieser versuchte er, einen Mann aus Somalia zu überfahren, fuhr dann ins knapp 20 Kilometer entfernte Wiedersdorf weiter. Dort verletzte er ein Paar schwer, erbeutete dann ein Taxi, bevor er, anderthalb Stunden nach dem ersten Mord, auf der Autobahn A 9 von der Polizei gestellt wurde. An ihrem Einsatz gab es heftige Kritik. (sbo)