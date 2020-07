»NSU 2.0«: Zwei vorläufige Festnahmen

Frankfurt am Main. Im Zusammenhang mit den neonazistischen »NSU 2.0«-Drohmails hat es zwei vorläufige Festnahmen gegeben. Der Tatverdacht richte sich gegen einen 63 Jahre alten ehemaligen bayerischen Polizisten und dessen 55 Jahre alte Ehefrau, teilte die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Main am Montag mit. Beide seien am Freitag vorläufig festgenommen worden, mittlerweile aber wieder frei. Demnach ging die Staatsanwaltschaft zusammen mit Kräften des hessischen Landeskriminalamts und der bayerischen Polizei am vergangenen Freitag in Landshut gegen das Ehepaar vor. Die beiden sollen hinter den E-Mails stecken. Der ehemalige Polizist sei bereits früher wegen politisch motivierter Straftaten aufgefallen. Da keine Voraussetzungen für einen Haftbefehl vorlägen, seien die Tatverdächtigen wieder freigelassen worden. (AFP/jW)