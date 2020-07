Schwer zu vergessen

Sebastian Gollnow/dpa Von ihm fordert Zwanziger Konsequenzen: Gianni Infantino

Der frühere DFB-Präsident Theo Zwanziger hat nach dem Rücktrittsangebot von Bundesanwalt Michael Lauber im Schweizer Justizskandal entsprechende Konsequenzen auch von Fifa-Boss Gianni Infantino gefordert. Lauber hatte am Freitag seinen Rücktritt angeboten, nachdem das Schweizer Bundesverwaltungsgericht festgestellt hatte, dass der 54jährige seine Amts- und Treuepflicht in mehreren Punkten »schwer verletzt« und »vorsätzlich die Unwahrheit« gesagt habe. Dabei geht es um eines von drei nicht protokollierten Geheimtreffen Laubers mit Infantino am 16. Juni 2017, das alle der mindestens vier Teilnehmer vergessen haben wollen. »Es ist erkennbar, dass zwischen der Schweizer Bundesanwaltschaft und Infantino eine Kumpanei herrschte und herrscht, die weit über das verträgliche Maß hinausgeht und den Schweizer Rechtsstaat ad absurdum führt«, kritisierte Zwanziger. Der 75jährige war einer von vier Angeklagten im »Sommermärchen-Prozess« um die WM 2006, den Laubers Bundesanwaltschaft mit dem Weltverband Fifa und dem Deutschen Fußballbund (DFB) als Privatkläger vor dem Schweizer Bundesstrafgericht in Bellinzona geführt hatte. Die Vorwürfe verjährten im April, weshalb das Verfahren ergebnislos endete. Dabei ging es um eine Überweisung des DFB im April 2005 in Höhe von 6,7 Millionen Euro über die FIFA an den inzwischen verstorbenen Unternehmer Robert Louis-Dreyfus. Das Geld wurde als Beitrag für eine Gala zur WM 2006 deklariert, die nie stattfand. (sid/jW)