Tüftler abgezockt

Elaine Thompson/AP/dpa Ideenklau? So lautet jedenfalls der Vorwurf der Konkurrenz gegenüber Amazon nach der »Markteinführung« des Lautsprechers »Amazon Echo« (Seattle, 27.9.2017)

Es ist eine Binse: Fairness unter Branchenkollegen und kapitalistischer Konkurrenzkampf gehen nicht zusammen. Ein neues Schurkenstück liefert offenbar Versandhandelsgigant Amazon von Jeffrey Bezos. Einem Onlinebericht des Wall Street Journal (WSJ) vom Donnerstag zufolge werfen mehrere Startup-Unternehmer Amazon Produktpiraterie vor.

Das Muster des Vorgehens: Amazon soll sich über seinen Risikofonds in die Startups eingekauft haben. Wie die innovativen Technologien funktionieren, erfuhr Bezos’ Stab demnach über fingierte Erwerbs- und Lizenzierungsofferten, schreibt das Onlineportal Business Insider am Freitag und stützt sich dabei auf den WSJ-Bericht.

Waren die fremden Ideen hinter fremden Produkten erst einmal kopiert, plazierte Amazon leicht abgewandelte Konkurrenzprodukte auf dem Markt der Möglichkeiten. Von einem Aufkauf oder Lizenzerwerb war dann keine Rede mehr. Den ökonomischen Schaden bis hin zum finanziellen Ruin erlitten die, die sich gutgläubig mit Amazons Managern eingelassen hatten.

Der Onlineriese macht unterdessen das, was »Marktbeherrscher« in Fällen von negativen Schlagzeilen zu tun pflegen: Man weist alle Vorwürfe zurück. Die Chefetage um Bezos will keine vertraulichen Informationen anderer Unternehmen für die Entwicklung und »Marktreife« eigener Fabrikate genutzt haben. »Alle legitimen Streitigkeiten über geistiges Eigentum werden zu Recht vor Gericht entschieden«, zitiert WSJ Amazon-Sprecher Drew Herdener.

Kritik gegenüber Amazon indes bleibt, zwei Beispiele: Im April dieses Jahres präsentierte der Konzern sein auf Künstlicher Intelligenz basierendes Produkt der »A2I-Technologie« unter dem Titel »Amazon Augmented AI« (Amazon A2I). Mit dieser Technologie lassen sich verwaltungsmäßige Arbeitsabläufe (Workflows) Beschäftigter im Rahmen von Machine-Learning-Anwendungen vereinfachen. Das Originalprodukt soll vom Startup »Defined Crowd« stammen, in das Amazon über seinen Risikofonds 2016 investiert hatte. Durch das finanzielle Engagement erlangte Amazon Kenntnisse über Interna des Unternehmens, so der Vorwurf.

Zweites Fallbeispiel aus dem WSJ-Bericht: Der Unternehmer Leor Grebler entwickelte »Ubi«, ein sprachaktiviertes Gerät, das dem heutigen »Amazon Echo« gleicht. Nach Angaben Greblers meldete sich Amazon 2012 bei ihm. In geheimen Meetings tauschten sich die vermeintlichen Partner in spe über die technologischen Finessen von »Ubi« aus. Grebler ging davon aus, dass Amazon Interesse habe, »Ubi« zu erwerben oder die Technologie zu lizenzieren. Nach dem einseitig verlaufenen Informationsaustausch beendete Amazon die Treffen, kündigte seinerseits Monate später die »Markteinführung« von »Echo« an.

Der Druck zu ständiger Produktinnovation ist enorm, gerade dann, wenn technologische Rückstände rasch aufgeholt werden müssen, liegen Methoden unlauteren Wettbewerbs nahe. Amazon setzt dabei offenbar auf naive Techniktüftler, die in der Erwartung eines großen Deals bereitwillig Wissen preisgeben.

Sollten sich die Vorwürfe teilweise oder ganz bestätigen, dürfte der Amazon-Eigentümer nicht viel zu befürchten haben. Dafür scheint er schlicht zu mächtig. Bezos wurde allein am Montag vergangener Woche um einen Rekordbetrag von 13 Milliarden US-Dollar reicher, berichtete zuerst das Börsenportal Bloomberg. Positive »Web-Shopping-Trends« ließen den Kurs von Amazon-Aktien um knapp acht Prozent ansteigen. Bezos Nettovermögen soll aktuell bei 189,3 Milliarden US-Dollar liegen. Akkumuliert Bezos in diesem Großstil weiter, könnte er in einigen Jahren weltweit der ersten Dollar-Billionär sein.

Ein Grund, warum einer wie Grebler den juristischen Clinch mit Bezos gemieden hat. Er habe einfach nicht die finanziellen Ressourcen gehabt, um Amazon zu verklagen, heißt es in dem WSJ-Artikel.