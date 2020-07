Dominic Lipinski/PA Wire/dpa Nicht ohne Mundschutz: Passagiere am Londoner Flughafen Gatwick (Sonntag)

Angesichts steigender Zahlen von Infektionen mit dem Coronavirus schließt die Bundesregierung eine Testpflicht für Urlaubsrückkehrer aus Risikogebieten nicht aus. Gesundheitsminister Jens Spahn lässt prüfen, ob verpflichtende Tests trotz des damit verbundenen Freiheitseingriffs rechtlich möglich sind. Generell gelte es zu verhindern, dass sich das Coronavirus wieder verstärkt ausbreite, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Urlaubsrückkehrer können sich in Deutschland seit dem Wochenende kostenlos testen lassen. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern reagierten damit auf eine zunehmende Zahl von Urlaubern, bei denen nach ihrer Rückkehr das Virus festgestellt wurde.

Auch die Regierung in London überraschte ihre Bürger am Samstag abend mit der Verhängung einer zweiwöchigen Quarantäne für alle Spanien-Rückkehrer, die nur Stunden später in Kraft trat. Das Außenministerium empfahl zudem, auf alle vermeidbaren Reisen auf das spanische Festland zu verzichten. Einige Reiseveranstalter stornierten daraufhin bis 9. August alle Flüge von Großbritannien auf des spanische Festland. Außenminister Dominic Raab verteidigte die Quarantänepflicht als eine »Echtzeitantwort« auf steigende Infektionszahlen in Spanien.

Am Freitag meldete die Weltgesundheitsorganisation (WHO), dass die Zahl der registrierten Neuinfektionen einen Rekordwert erreicht habe. Seit Beginn der Coronapandemie gab es an keinem Tag mehr Neuinfektionen als am 24. Juli. Insgesamt waren es 284.196 Fälle, teilte die WHO mit. Am Samstag abend lag der Wert mit 284.083 ähnlich hoch.

Fast die Hälfte aller bisher regis­trierten Fälle geht dabei auf drei Länder zurück. Mit Abstand die meisten Infektionen binnen eines Tages verzeichneten demnach bis Samstag abend die USA mit rund 72.000 neuen Fällen und Brasilien mit fast 60.000. In Indien wurden fast 49.000 und in Südafrika 14.000 Ansteckungen gezählt. Weltweit waren der WHO seit dem Ausbruch des neuen Virus Ende vergangenen Jahres bis Sonnabend mehr als 15,6 Millionen Infektionen gemeldet worden. Mehr als 635.000 Menschen starben nachweislich mit einer SARS-CoV-2-Infektion. Die WHO rief die Länder dazu auf, Hygiene- und Gesundheitsauflagen notfalls wieder zu verschärfen. (AFP/dpa/jW)