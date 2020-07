Alexei Druzhinin/Pool Sputnik Kremlin via AP/dpa

Am Sonntag hat in Russland der Tag der Marine stattgefunden. Der russische Präsident Wladimir Putin, der selbst auf einem Militärboot mitfuhr (siehe Bild), kündigte einen neue Ausstattung von Kriegsschiffen mit modernsten Hyperschallwaffen an. Mit diesen in der Welt einmaligen Waffen würden die Kampfmöglichkeiten der russischen Seestreitkräfte ausgeweitet, sagte Putin am Sonntag in Sankt Petersburg. Die Hyperschallwaffen weisen ein Vielfaches der Schallgeschwindigkeit von rund 343 Metern pro Sekunde auf. Sie gelten als Waffen der Zukunft.(dpa/jW)